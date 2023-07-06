Третій на Землі. Біля берегів Коста-Рики знайшли рідкісний розплідник глибоководних восьминогів (відео)

Головоногі молюски затишно розташувалися в підводних горах біля узбережжя на глибині майже 3 000 метрів.

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18 дослідників перебували на борту дослідницького корабля "Фалькор" Океанічного інституту Шмідта, коли їм раптово вдалося стати свідками захопливих сцен. За допомогою підводної камери на дистанційно керованому апараті вчені змогли розпізнати надзвичайно рідкісний розплідник глибоководних восьминогів, пише Science Alert.

Безіменний розплідник виявлено в районі узбережжя Коста-Рики, який дослідники вивчають уперше. За словами співавтора дослідження, фізичного океанографа Джотіка Вірмані, виявлення нового активного розплідника глибоководних восьминогів є надзвичайно рідкісним — нині відкритий став лише третім на Землі, про які відомо вченим.

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Розплідник головоногих молюсків розташувався на глибині 2 800 метрів під поверхнею моря у водах Коста-Рики. Дослідники виявили, що навколо нього розташовуються низькотемпературні гідротермальні джерела, а тому температура в цьому місці становить лише 7°C.

На щастя, вченим вдалося зняти дивовижні кадри глибоководного розплідника, де видно вилуплення дитинчат, а також матерів, які захищають своє потомство від хижаків. Дослідники також зазначають, що їм, імовірно, вдалося виявити потенційно новий вид головоногих молюсків. Автори дослідження вважають, що їм пощастило спостерігати восьминогів, які вигодовують дитинчат, що можуть бути новим видом у роду Muusocotpus — цей вид відрізняється відсутністю чорнильних мішечків.

Дослідники зазначають, що виявлення подібних розплідників надзвичайно важливе для науки, оскільки поведінка глибоководних восьминогів під час насиджування недостатньо вивчена. Більш ранні дослідження показали, що один вид, Graneledone boreopacifica, насиджує близько 53 місяців. Тепер дослідники виявили, що яйця нового виду аналогічні за розміром яйцям Graneledone boreopacifica.

За словами співавторки дослідження, геомікробіологині з Лабораторії наук про океан Бігелоу Бет Оркатт, виявлення подібних низькотемпературних жерл є надзвичайно складним — фактично їх можна виявити лише за допомогою підводних апаратів на кшталт тих, які використовували вчені.

Перший відомий науці розплідник Dorado Outcrop також був виявлений біля узбережжя Коста-Рики. Тоді дослідники вперше змогли спостерігати, як самки восьминогів збираються, щоб висиджувати яйця. У 2018 році вченим вдалося відкрити біля узбережжя Каліфорнії найбільший у світі глибоководний розплідник восьминогів. Однак тоді вчені не помітили тут жодних регіонів, що розвиваються, і припустили, що це місце не підходить через високу температуру води. Пізніше їхні сумніви розсіялися, коли вчені змогли стати свідками появи на світ немовлят головоногих молюсків.

Раніше Фокус писав про те, як восьминоги полюють зі смертельною точністю: вивчають слабкості й б'ють чітко в ціль.