У пошуках нового дому: якою має бути планета, щоб її можна було вважати схожою на Землю

Є певні характеристики для таких планет, але водночас існує дуже багато нюансів.

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На сьогодні астрономи виявили вже тисячі планет в інших зоряних системах. І лише деякі з них можна назвати в якомусь сенсі схожими на Землю. Але точної копії нашого рідного світу поки що виявити не вдалося. Якою ж має бути планета, щоб її можна було назвати схожою на Землю? Про це пише IFLScience.

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Відомий американський астроном Карл Саган говорив, що наша Земля особлива, тому що люди живуть на ній. І жодна інша планета не може бути схожою на Землю доти, доки її не буде колонізовано. Але досі вчені сперечаються про те, які планети можуть бути придатні для колонізації, і насамперед це стосується Марса. З іншого боку, в найближчій до нас системі Альфа Центавра існують кілька планет, які, як вважається, можна колонізувати, але люди поки не можуть зробити це, не кажучи вже про більш далекі світи. Фокус уже писав про ці планети в системі Альфа Центавра, де, можливо, навіть існує позаземне життя.

Для того, щоб назвати планету схожою на Землю, вона повинна мати певні характеристики. Хоча більшість відомих нам планет в інших зоряних системах є газовими гігантами (тобто схожими на Юпітер), серед них є й кам'янисті планети. Тобто це планети з твердою поверхнею, і їх можна якоюсь мірою вважати схожими на Землю в цьому сенсі.

Для того, щоб назвати планету схожою на Землю, вона повинна мати певні характеристики Фото: экзопланета

Але серед кам'янистих світів, знайдених вченими, одні мають розмір і масу, що від 2 до 10 разів більша за земну, і їх називають суперземлями, але є й ті, що мають розмір і масу Меркурія чи Марса. Тобто за цими характеристиками будь-яка кам'яниста планета може вважатися схожою на Землю.

Але що якщо на таких планетах дуже спекотно або дуже холодно? Тож щоб вважати кам'янисту планету схожою на Землю, тут має бути досить помірна температура на майже всій її поверхні.

Навіть якщо планета має схожий розмір і помірну температуру, то вона повинна мати ще й атмосферу. А ще краще, якщо тут існує будь-яка форма життя. Також тут мають існувати океани з рідкої води, але не обов'язково атмосфера з кисню дасть змогу існувати таким водоймам, в атмосфері можуть бути й не надто придатні для дихання людини гази.

Поки що астрономи точно не знають, чи є в більшості знайдених кам'янистих планет атмосфера. Наприклад, зараз астрономи дуже хочуть знайти атмосферу на кількох планетах у системі TRAPPIST-1. Ці світи мають розміри та масу схожі на земні, а тому привертають особливу увагу вчених. Але, як уже писав Фокус, на двох планетах у цій системі атмосферу не знайшли, хоча залишаються ще кілька планет, де вона може бути.

Тому питання з тим, яку планету можна з упевненістю назвати схожою на Землю, досі залишається відкритим.