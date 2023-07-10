Викриття століття. Креаціоністи стверджують, що знайшли череп Голіафа — вчені сміються у відповідь

Дослідники зазначають, що якби гігант насправді був таких розмірів, його кістки просто не витримали б такої напруги.

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Мабуть, нелегко бути "креаціоністом молодої Землі", вважаючи, що Землі всього від 6 до 12 тисяч років, попри всі вагомі докази зворотного. Вчені раз у раз знаходять свідоцтва існування життя на Землі, датовані до 10 000 років до нашої ери, або розкопують скелі, які датовані сотнями мільйонів років до того, як Бог, ймовірно, трудився 7 днів, створюючи все живе, пише IFLScience.

Тепер молоді креаціоністи запевняють, що їм пощастило виявити не що інше, як череп Голіафа. У повідомленнях йдеться про те, що він був знайдений у пустелі за межами Риму і, як стверджується, є доказом того, що "теорія еволюції помилкова".

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Нагадаємо, що в історії Давида і Голіафа, перший наближається до велетня і використовує рогатку, щоб розбити Голіафу чоло каменем. Оскільки цей самий камінь убив велетня, сила, з якою Давид метнув його, мала бути неймовірною і залишила б слід на черепі. На жаль, жодних пошкоджень на "знайденому" і, схоже відфотошопленому черепі не виявлено.

Ще одним не менш цікавим питанням, яке турбує дослідників, є той факт, що у голіафа надзвичайно величезна голова. Зазначимо, що у біблійних записах говориться, що зріст велетня становив від 2,05 до 3 метрів. При цьому немає свідчень про те, що у Голіафа була непропорційно велика голова. Науковці зазначають, що, наприклад, зріст Леброна Джеймса становить 2,06 метра, проте його голова набагато менша за "знайдений череп". Крім того, загадковим видається й те, чому після смерті Голіафа доправили до Риму.

Дослідники зазначають, що крім відсутності доказів існування людей-гігантів, це припущення також розбивається об "закон квадратного куба". Він свідчить: у міру зростання будь-якого об'єкта, його обсяг зростає швидше, ніж площа його поверхні. Простими словами, ваша площа збільшується пропорційно квадрату вашого розміру, тоді як ваш об'єм збільшується пропорційно кубу вашого розміру. А це є проблемою для всіх, у кого є кістки.

Фактично, якщо людина збільшиться, її об'єм різко зросте пропорційного до її розміру, а поперечний переріз м'язів і кісток стане квадратним. Наприклад, за зросту в 18 метрів, що в 10 разів більше за середній зріст людини, нашому тілу потрібно буде витримувати в 100 разів більший об'єм.

Дослідникам відомо, що кубічний дюйм кістки здатний витримувати 8 600 кілограмів, що досить багато, однак за зросту 18 метрів, він мав би витримувати понад 250 047 кілограмів. На жаль, це занадто велике навантаження для людських кісток. Якби велетень насправді був такого зросту, якому відповідає нібито виявлений череп, Давиду фактично не треба було б нічого робити — варто було просто почекати, доки кістки Голіафа впадуть під його величезною вагою.

Раніше Фокус писав про те, що прихильник плоскої Землі випадковим експериментом довів, що планета кругла.