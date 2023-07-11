Перлина Стародавнього Єгипту: хто похований в Домі Осіріса, найважливішому об'єкті країни

Давні єгиптяни мали сильну віру в потойбічне життя, що призвело до ретельно продуманих і грандіозних поховальних ритуалів. Найкращі місця поховання діставалися фараонам, які будували величні гробниці. Один із таких царських некрополів знаходиться в Абусірі, відомий як "Дім Осіріса".

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Розташований у пустелі Єгипту, приблизно за 15 кілометрів на південь від Гізи, некрополь Абусір є стародавнім місцем поховання. Його історична цінність полягає в численних пірамідах, храмах і гробницях, що датуються періодом Старого царства. Цей некрополь слугував місцем останнього спочинку фараонів П'ятої династії, зокрема Неферефре, Нюсерре Іні та Сахуре, пише Ancient Origins.

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Абусір є частиною знаменитих "Полів пірамід" — давньоєгипетських поховальних комплексів, розташованих на тридцятикілометровій ділянці на плато Західної пустелі. Ці комплекси, які включають Саккару, Гізу і Дахшур, розташовані поблизу стародавньої столиці Мемфіса в Нижньому Єгипті.

У 1902 році некрополь Абусір вперше відкрив і назвав єгиптолог та дослідник Єгипту Ахмед бей Камаль. Однак лише у 1970-х роках це місце комплексно розкопала команда чеських археологів на чолі з Мирославом Вернером.

Їхні розкопки протягом багатьох років виявили значні споруди та артефакти, які проливають світло на життя та культуру Стародавнього Єгипту. Відтоді Абусір визнаний одним із найважливіших археологічних об'єктів Єгипту.

Найвизначнішою особливістю некрополя Абусіра є розкидані по всій території комплекси пірамід. Ці дивовижні споруди слугували гробницями для фараонів П'ятої династії і були одними з перших пірамід, збудованих з вапняку замість глиняної цегли.

Ці дивовижні споруди слугували гробницями для фараонів П'ятої династії і були одними з перших пірамід, збудованих з вапняку замість глиняної цегли Фото: Aoswch (Axel Seedorff)/ CC BY-SA 2.0 DE

Однією з визначних пірамід в Абусірі є піраміда Сахура, присвячена фараону Сахуру, який правив Єгиптом приблизно 13 років на початку 25 століття до нашої ери. Сторони піраміди становлять близько 79 м, а її висота сягає 47 м.

Примітно, що вона демонструє складні рельєфи та ієрогліфи, що зображують сцени з життя і правління Сахуре. Маючи близько 370 м складних рельєфів, піраміда Сахуре перевершує велику піраміду Хуфу, яка може похвалитися лише 100 м такої деталізації.

Ще однією значною пірамідою, знайденою в Абусірі, є піраміда Неферіркаре Какай. Вона побудована для фараона Неферіркаре, який недовго правив Єгиптом в середині 25-го століття до нашої ери.

На відміну від традиційної форми піраміди, ця споруда має вигляд ступінчастої піраміди з кількома рівнями, розмір яких зменшується. Будівництво завершили наступники Неферіркара після його смерті, хоча і в поспіху з використанням дешевших матеріалів.

Піраміда фараона Нюсерре Іні, найбільш плідного будівничого серед правителів П'ятої династії, найкраще збережена спорудою в некрополі. Вона також знаменує собою останню гробницю для царя, збудовану на цьому місці, оскільки його наступники були поховані в інших місцях, зокрема в Саккарі.

Початково височіючи на висоті 52 м і побудована з високоякісного вапняку, вона перетворилася на курган з щебеню з плити. А проте вона стала джерелом важливих археологічних знахідок, що дають безцінне уявлення про будівельну практику П'ятої династії.

На додаток до пірамід, некрополь Абусір є домом для кількох поховань у мастабах високопоставлених чиновників того періоду. Мастаба — це прямокутна споруда з плоским дахом, яку зазвичай використовували як похоронну будівлю протягом всієї історії Стародавнього Єгипту. Серед визначних мастаб в Абусирі — гробниця Птахшепса, могутнього візира при фараоні Нюсеррі.

Окрім цього, некрополь Абусір містить кілька менших гробниць, призначених для поховання членів королівської родини та інших важливих осіб. Яскравими прикладами є гробниця священика Хетепі часів Третьої династії, гробниця візира Кара часів Шостої династії та гробниця Нахтміна, королівського візника часів Рамзеса ІІ, часів Дев'ятнадцятої династії.

Що заховано в "Домі Осіріса"

Некрополь Абусір пропонує безліч інформації про життя і культуру Стародавнього Єгипту. Його неймовірні піраміди, храми, гробниці та споруди є скарбницею історичних артефактів, які дозволили археологам реконструювати історію цієї стародавньої цивілізації. Попри плин часу і руйнування, це місце залишається нагадуванням про спадщину стародавніх єгиптян.

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