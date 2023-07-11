2 000 років ховалося у всіх на виду. Вчені знайшли таємничі наслідки стародавнього землетрусу

Тепер дослідники вважають, що водорості насправді можуть фіксувати події геологічних руйнувань.

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Об'єднавши сили генетики та геології, група дослідників з Університету Отаго виявила раніше невідому зону прибережного підняття в Раранджі (Мальборо), яка тисячі років ховалася у всіх на виду. Для виявлення цієї раніше невідомої області підйому землетрусів вчені використали комбінацію нових даних, отриманих у результаті картування і генетики водоростей, пише Sci Tech Daily.

За словами співавтора дослідження, професора з кафедри зоології Джона Вотерса, результати їхнього дослідження дають нове уявлення про зміни ландшафту Аотеароа, а також проливають світло на недавню історію землетрусів. Вотерс також зазначає, що попри те, що Нова Зеландія є геологічно добре вивченою, дослідникам ще багато чого належить дізнатися про її історію землетрусів, а також мінливі форми рельєфу.

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Учені зазначають, що у своєму дослідженні вони використовували картування LiDAR — технологію дистанційного зондування, яку використовують для моделювання висоти землі, а також генетичний аналіз бичачих водоростей, знайдених на піднесеній частині узбережжя. Під час дослідження вчені виявили раніше невизнану ділянку піднесеної скелястої берегової лінії, вона являє собою уступ на висоті близько одного метра. Також учені зазначають, що виявили генетичну аномалію у водоростях нижче цього уступу. Генетичний аналіз ламінарії свідчить про те, що цей вид вимер у цьому районі внаслідок землетрусу, а потім ламінарії знову заселили цю ділянку, продрейфувавши близько 300 км з півдня.

Автори дослідження припускають, що той самий землетрус, який погубив водорості, стався близько 2 000 — 3 000 років тому, принаймні про це свідчить здатність водоростей фіксувати події геологічних порушень.

За словами Вотерса, цей район близький до добре відомого активного розлому, а кілька сильних землетрусів у минулому були добре досліджені іншими вченими. Однак ця зона прибережного підняття, на жаль, раніше не була вивчена вченими. Цікаво, що Раранджі вельми цікаве місце для літнього купання, а тому фактично докази стародавнього землетрусу буквально "ховалися у всіх на виду".

Автори дослідження також зазначають, що комбінація генетики й геології насправді може допомогти дізнатися більше про геологічну історію Землі, а також зазирнути в літопис землетрусів. Крім того, вчені вважають, що цю інформацію ми можемо отримати з прибережних видів, які зберігають у собі сліди стародавніх подій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли джерело "Великого землетрусу": принесе смерть і руйнування.