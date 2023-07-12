Древні люди жили там ще 18 тис. років тому. Знайдений зуб переписує історію про наших предків

Скельне сховище Рімрок-Дроу розташоване поблизу міста Райлі, штат Орегон, з 2011 року привертає увагу археологів з Орегонського університету. Серед знайдених артефактів — кам'яні знаряддя праці та залишки зубів вимерлих плейстоценових ссавців.

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У 2012 році під шаром вулканічного попелу, що утворився під час виверження гори Святої Єлени, зробили важливе відкриття. Команда натрапила на фрагменти верблюжих зубів, вік яких визначили як понад 15 000 років, пише IFLScience.

Крім того, відносно недалеко знайшли два скребки з помаранчевого агату. Примітно, що на одному з них збереглися сліди крові бізона, а інший вкритий шаром вулканічного попелу.

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Нещодавно вчені застосували радіовуглецевий метод датування, щоб ретельно дослідити емаль одного з верблюжих зубів, отримавши напрочуд точну дату: 18 250 років до н. е. Патрік О'Ґрейді, археолог, пов'язаний з Археологічною польовою школою Музею природничої та культурної історії Орегонського університету, висловив своє здивування, заявивши: "Виявлення 15 000-річного вулканічного попелу було шоком, а 18 000-річний зуб, з кам'яними інструментами і лусочками під нею, ще дивовижніші".

Однак виникає питання: чи знахідка фрагмента зуба тварини 18 000-річної давнини є неспростовним доказом перебування людини на цій ділянці? Хоча наявність ретельно виготовлених кам'яних знарядь вказує на таку можливість, переконати всіх у такій інтерпретації залишається складним завданням.

Спірне питання про найдавнішу присутність людини в Північній Америці вже давно викликає пристрасні дебати в археологічній спільноті. Донедавна переважало переконання, що перші мешканці Америки належали до культури Кловіс, яка оселилася на континенті приблизно 15 000-13 000 років тому.

А проте ця хронологія постійно відсувається назад завдяки численним археологічним знахідкам останніх десятиліть, хоча консенсус залишається недосяжним.

Нещодавно науковці виявили, що частині верблюжого зуба понад 18 000 років Фото: Stafford Research

У 2020 році археологи провели розкопки в печері Чікіуїте в центральній Мексиці, виявивши близько 2 000 кам'яних знарядь, рослинних решток і слідів ДНК з навколишнього середовища. Датування знахідки вказує на те, що люди, ймовірно, населяли печеру на сезонній основі між 25 000 і 33 000 років тому.

Дослідники, які брали участь у нещодавніх розкопках у Рімрок-Дроу, з нетерпінням чекають на проведення подальших аналізів своїх знахідок, щоб підкріпити аргументи. Це потягне за собою додаткове тестування інших фрагментів зубів верблюдів і бізонів, а також дослідження рослинних залишків, знайдених поблизу місця пожежі.

Крім того, команда наголошує на важливості збереження цілісності археологічних об'єктів і закликає перехожих і туристів утримуватися від порушення будь-яких потенційних знахідок, які вони зустрінуть.

У світлі цього Бюро землеустрою штату Орегон видало суворе нагадування: "Ці знахідки відзначають важливість належного управління нашими громадськими землями. Пошкодження, знищення або вилучення археологічних знахідок є федеральним злочином. Залишайте те, що ви знайшли, і не збирайте артефакти або іншим чином не завдавайте шкоди археологічним об'єктам".

Раніше Фокус писав про найдавніший ДНК від предка людини: його витягли із зуба, якому 2 млн років.

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