Звільнити Дорі. Акваріум із тропічними рибками виробляє стільки ж парникових газів, як і авто

Дослідження показує, що утримання акваріума з тропічними рибками чинить такий самий вплив на клімат планети, що й поїздка на тисячі кілометрів.

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Вуглецевий слід власників домашніх тварин, таких як собаки і кішки, був розрахований дослідниками раніше. Однак тепер учені вперше оцінили викиди вуглекислого газу внаслідок утримання тропічного акваріума, а також передбачуване споживання води, пише Daily Mail.

Цього разу дослідники з Дослідницького інституту водних ресурсів Кардіффського університету зосередилися на вивченні вуглецевого сліду та впливі утримання домашніх рибок на навколишнє середовище. Зазначимо, що подібне дослідження було проведено вперше в історії.

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За словами співавтора дослідження, наукового співробітника, доктора Вільяма Перрі, тільки у Великій Британії близько 4 мільйонів домогосподарств володіють домашніми рибками, при цьому 70% з них утримують тропічні прісноводні акваріуми. Для цього дослідження Перрі з колегами розробили оцінки впливу рибного господарства на навколишнє середовище у декількох країнах північної Європи, зокрема:

Франція;

Польща;

Велика Британія.

Зазначимо, що ці оцінки були застосовані у контексті прісноводних і морських акваріумів. Згідно з оцінками дослідників, залежно від розмірів акваріума та умов експлуатації, середній тропічний акваріум виробляє близько 85-635 кілограмів CO2 на рік. Фактично це можна порівняти з викидами парникових газів, які еквівалентні поїздці на мотоциклі довжиною в 5,5 тисячі кілометрів або поїздці на авто довжиною в 3,6 тисячі кілометрів.

Згідно з даними Департаменту транспорту, у середньому автомобіліст здійснює близько 440 поїздок на рік і проїжджає у середньому близько 7,7 тисячі кілометрів, що відповідає викидам приблизно 875 кг CO2.

За словами доктора Перрі, важливими екологічними факторами були нагрівання води, особливо у великих акваріумах, а також країна походження через різний рівень зневуглецювання електричних мереж у різних країнах.

Дослідники зазначають, що утримання декоративних рибок, імовірно, є більш екологічно свідомим вибором домашніх тварин, аніж утримання собаки чи кота середнього розміру, адже вони, ймовірно, продукують значно більше парникових викидів шляхом споживання м'яса. Однак тепер дослідники наголошують, що вплив утримання акваріумів із тропічними рибками на навколишнє середовище також може бути вельми суттєвим залежно від низки факторів:

розміру акваріума;

утримання акваріума;

країни утримання.

Водночас дослідники зазначають, що існує кілька поліпшень, які дадуть змогу знизити вплив на навколишнє середовище. Наприклад, утримання рибок буде більш екологічним, коли національні енергетичні мережі почнуть зневуглецьовуватися. Водночас зменшити вплив на довкілля високого споживання води на навколишнє середовище виявиться не так-то просто — це потребуватиме розв'язання проблеми на індивідуальному рівні.

Вчені зазначають, що результати цього дослідження є важливими, оскільки людям необхідно усвідомлювати свою відповідальність не тільки за улюбленців, а й за їхній вплив на навколишнє середовище.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що джерела людської емпатії заховані глибоко в океані.