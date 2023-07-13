Великий Бар'єрний риф заражений бактеріями, що викликають хламідії: але, може, йому це на користь

Дослідники виявили дивовижні патогени у тканинах корала, але досі не розуміють, як вони впливають на його здоров'я.

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Вчені давно попереджають, що Великий Бар'єрний риф перебуває у вкрай жалюгідному стані через глобальне потепління і кліматичні зміни, які зачепили й океан. Однак у новому дослідженні вчені виявили щось незвичайне — два типи бактеріальних груп, які можуть дати важливу інформацію про мікробіом коралів, а також про їхній можливий вплив на здоров'я коралових рифів, пише SciTechDaily.

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Нове дослідження було проведено вченими з Мельбурнського університету спільно з Австралійським інститутом морських наук і Віденським університетом. Під час дослідження вчені виявили два типи бактеріальних груп:

ендозоїкомонади;

бактерії, схожі на ті, що викликають хламідії (Chlamydiales).

За словами провідного автора дослідження, вченого факультету природничих наук Мельбурнського університету, доктора Джастіна Мейра, ця знахідка відкриває новий рівень складності в розумінні здоров'я коралових рифів. За словами Мейра, Chlamydiales є загоном бактерій, які містять патогени, що викликають хламідійні інфекції у ссавців. Однак раніше ці типи бактерій ніколи не були виявлені й описані у коралів.

За словами співавторів дослідження, докторки Астрід Коллінгро та професора Матіаса Хорна з Віденського університету, вони з колегами виявили, що ці бактерії "харчуються" поживними речовинами та енергією своїх господарів, щоб вижити. Дослідження показують, що ці виявлені бактерії мають багато спільного з патогенами ссавців, проте вчені досі не знають, чи шкодять вони коралам, чи йдуть на користь.

Автори дослідження зазначають, є ймовірність, що ці хижі бактерії отримують поживні речовини та енергію від інших бактерій, які також знаходяться у тканинах коралів. У такому разі у вчених з'явився унікальний шанс поспостерігати за тим, як різні види бактерій взаємодіють між собою всередині тканин.

За словами старшої авторки дослідження, професорки Мельбурнського університету Мадлен ван Оппен, другий тип виявлених бактерій, Endozoicomonas, уже відомий вченим і широко поширений у коралах. Попередні дослідження вже показали, що цей тип бактерій, як правило, вважається корисним — причиною тому є його здатність виробляти вітаміни групи B і протимікробні сполуки.

Оппен зазначає, що одним із пріоритетних напрямів їхньої з колегами роботи є розробка пробіотиків, які дали б змогу коралам підвищити стійкість до теплового стресу та підвищили б їхню виживаність в умовах кліматичних змін і невблаганного потепління планети.

Автори дослідження зазначають, що науці досі надто мало відомо про функції бактерій, що пов'язані з коралами, а тому ця знахідка може допомогти вченим з'ясувати, чи є пробіотики розв'язанням проблеми, чи, можливо, вченим варто звернути увагу на деякі типи бактерій.

Раніше Фокус писав про те, що дивовижний кораловий риф виріс на затонулому кораблі часів Другої світової.