Таємниці культу Вуду: чому його пов'язують із зомбі та чорною магією попри спростування міфів

Релігія Вуду часто стикається з хибними уявленнями та спотвореннями. Ранні фільми на кшталт "Білого зомбі" пов'язували Вуду з нежитю, затьмарюючи справжні гаїтянські практики зловісною чорною магією.

Related video

Експерти наголошують, що ці зображення спотворюють Вуду як фундаментально зле, тоді як насправді воно сприяє формуванню почуття спільноти й моральних орієнтирів. Храми Вуду, відомі як перистилі, є інклюзивними і вітають людей з усіх верств суспільства, пише Grunge.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Коріння культу можна простежити в 16 столітті в Іспаніолі (нині Гаїті), куди поневолені західноафриканці принесли свої попередні вірування, включаючи елементи християнства і традиції корінних народів Карибського басейну, змішуючи їх в еволюціонуючому культі.

Центральна віра у Вуду обертається навколо Lwa, загадкових духів, які уособлюють різні аспекти життя гаїтян. Lwa, представлені в різних формах, таких як тварини і люди, діють як посередники між людьми і непізнаваним богом-творцем Бондьє. Вудуїсти розвивають тісний зв'язок з конкретними Lwa.

Ритуали Вуду охоплюють церемонії спілкування з Lwa з певною метою. Підношення, як, наприклад, Агве, морському Lwa, включають морські предмети, їжу та напої. Хоча жертвоприношення тварин є частиною деяких церемоній, людські жертвоприношення — це міф.

Центральна віра у Вуду обертається навколо Lwa, загадкових духів, які уособлюють різні аспекти життя гаїтян Фото: Public Domain

Всупереч популярній культурі, Вуду не пов'язане з одержимістю демонами, подібною до трансу. Натомість кажуть, що вудуїсти "осідлані" Lwa, які виражають себе через енергійні танці та театральну поведінку. Ритуал воскресіння зомбі також є вигаданою конструкцією, що існує у фольклорі Вуду подібно до големів в юдаїзмі чи драконів у християнстві.

Хоча Вуду визнає християнські концепції та святих, вона не є простою деномінацією католицизму. Насправді це синкретизм християнства і західноафриканського культу Водун, що розвинувся у відповідь на поневолення і насильницьке навернення африканців в Іспаніолі.

Як динамічна релігійна система, що еволюціонує, Вуду продовжує формувати гаїтянську культуру та ідентичність разом з історією нації. Зрозумівши її справжню природу, ми можемо розвіяти хибні уявлення та оцінити її глибокий вплив на життя її послідовників.

Раніше Фокус писав про найдавнішу у світі релігію, якій майже 10 тисяч років.

А також ми розповідали, що написали стародавні єгиптяни в Книзі мертвих.