Втрачене місто знайдено: розкопки виявили римський табір і втрачену фортецю в Іспанії (фото)

Мадридський політехнічний університет зробив важливе відкриття в провінції Сорія, розташованій на півночі Іспанії. Завдяки розкопкам археологи виявили існування римського табору та стародавнього кельтського міста, відомого як Тітіакос.

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Кельтиберію, розташовану в північно-центральній частині сучасної Іспанії, колись населяли племена, які, як вважають, мали змішану кельтську та іберійську спадщину, починаючи з третього століття до нашої ери. Регіон охоплював більшу частину сучасної провінції Сорія, а також значні частини сусідніх провінцій Гвадалахара і Теруель. Кельтибери процвітали в гірській країні, розташованій між витоками річок Тежу (Тажо) та Іберу (Ебро), пише Arkeonews.

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Кельтоіберійському місту, яке з'явилося в результаті розкопок, за оцінками, понад 2 000 років. Воно може бути давно втраченим містом Тітіакос, відомим своїм стратегічним значенням під час Серторіанської війни. Серторіанська війна, що тривала з 80 по 72 рр. до н. е., слугувала останнім оплотом маріанців після їхньої поразки в Італії під час Другої громадянської війни Сулли. Війна стала свідком стійкого опору Квінта Серторія в Іспанії протягом понад десять років, поки він не зазнав поразки від Помпея і Метелла Пія.

Дослідження провели в місцевості Деза після того, як аерофотозйомка виявила потенційні археологічні об'єкти. Серед знахідок були ділянки висіченої в скелях дороги з коліями коліс, що вказують на проїзд возів.

Мер Дези, Вісенте Алехандре, відзначив історичне значення цього місця, яке раніше залишалося поза увагою і не вивчалося. Однією з примітних особливостей стала наявність великої 2,5-тонної кам'яної брили, розташованої над урвищем, оповитої загадковістю, оскільки її призначення залишалося незрозумілим.

Професор Еудженіо Санц, який очолив розслідування, зазначив, що це місце залишалося непоміченим протягом століть через його природну інтеграцію з ландшафтом. Скельні утворення, що сформувалися за понад два тисячоліття, прийняті за природні випадковості рельєфу місцевості.

Військовий табір слугував захисним бастіоном для кельтсько-римського міста, захищаючи його вразливі сторони Фото: UPM

На думку Санца, військовий табір слугував захисним бастіоном для кельтсько-римського міста, захищаючи його вразливі сторони. Команда дослідників припускає, що форт, ймовірно, побудований під патронатом союзних серторіанців, з головною метою захисту міського монетного двору. На користь цього припущення свідчать сліди військових дій і конфлікту, а також монети з монетного двору.

Розкопки показали, що з кар'єру видобуто приблизно 12 000 кубометрів вапняку, що відповідає об'єму і типу породи, знайдених в інших стінах і повторно використаних кам'яних огорожах навколишніх сільськогосподарських садиб.

Це визначне відкриття проливає світло на давню історію Кельтиберії та її взаємодію з римською присутністю, розкриваючи раніше невідомі аспекти цієї захоплюючої цивілізації та її стратегічні військові заходи. Оскільки дослідники продовжують заглиблюватися в знахідки, загублене місто Тітіакос може незабаром відкрити ще більше таємниць свого минулого.

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