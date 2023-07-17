Фортеця з легенд та саг. Археолог виявив ймовірне місце розташування Йомсборга (фото)

Археолог Войцех Філіпов'як запропонував нову гіпотезу щодо місця розташування міфічної твердині вікінгів поблизу Воліна, Західна Померанія. Йдеться про острів у гирлі річки Одер, який, ймовірно, був домівкою легендарних йомсвікінгів.

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Саги описують Йомсборг як величну фортецю зі штучною гаванню, здатною вмістити 360 кораблів. Однак, жодні конкретні археологічні докази досі не підтверджували ці розповіді. Нещодавні дослідження доктора Філіпов'яка (Wojciech Filipowiak) у 2021 та 2022 роках на Пагорбі Шибеника, одному з найбільших ранньосередньовічних кладовищ у Північній Європі, розташованому на південь від Воліна, принесли гостроцікаві результати, пише Arkeonews.

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Під час розкопок дослідники були вражені, коли виявили майже неушкоджені кургани, приховані під шаром піску товщиною приблизно пів метра. Пісок накопичувався завдяки лісовому покриву до Другої світової війни, коли пагорб засипало вітром. Доктор Філіпов'як припускає, що під поверхнею може бути приховано більше об'єктів.

Окрім курганів, також розкопано два особливих об'єкти, які, здавалося б, не мають стосунку до типових поховальних споруд. Один із цих об'єктів, знайдений на вершині пагорба, зверненого до міста, мав кільцеподібну форму з двома насипами, якщо розглядати його в поперечному перерізі.

Другий об'єкт, розташований за кілька метрів від нього, був лінійним насипом зі слідами горіння, з фрагментами дерева на обох берегах. Доктор Філіпов'як припускає, що це можуть бути залишки згорілого укріплення, можливо, насипу, але для з'ясування їхньої природи потрібні подальші дослідження.

Щоб обґрунтувати свою гіпотезу, досліддник порівняв топографію Воліна з двома іншими центрами вікінгів, Хедебю в Данії та Біркою у Швеції, і виявив значну схожість між цими трьома об'єктами.

Наприклад, у Хедебю є пагорб Хохбург, вкритий курганами на північ від центру, а також невеликий вал, що датується епохою вікінгів. Аналогічно, Бірка демонструє фортецю Борген на скелі, оточену 350-метровим напівкруглим насипом, разом із підтвердженим гарнізоном воїнів поблизу.

Стратегічне розташування Пагорба Шибеника на південь від міста, поблизу головного судноплавного шляху до Воліна, робить його ідеальним місцем для фортеці Фото: PAP/Marcin Bielecki

Стратегічне розташування Пагорба Шибеника на південь від міста, поблизу головного судноплавного шляху до Воліна, робить його ідеальним місцем для фортеці, що контролювала торговельний центр.

Археолог припускає, що вікінги могли здійснювати на пагорбі ритуальні поховання, що може пояснити ймовірне скандинавське поховання, знайдене під одним із курганів, а також окреме скелетне поховання неподалік, яке раніше пов'язували з назвою пагорба і вважали могилою засудженого.

Гіпотезу підкріплюють історичні джерела, в яких згадується назва "Джом", що викликала плутанину серед літописців, скальдів і дослідників. Доктор Філіпов'як припускає, що близьке розташування фортеці та міста могло призвести до неправильного тлумачення назв, коли Йом та Йомсборг перепліталися.

А тому він припускає, що Йомсборг був фортецею, розташованою на Пагорбі Шибеника, в той час як місто біля її основи було Йом, що з часом дало назву всьому регіону.

Дослідник вважає, що вибір цього місця поховання для заснування фортеці не випадковий чи зумовлений лише оборонними міркуваннями. Він припускає, що певну роль відіграло символічне насильство, коли військова сила цілеспрямовано розташовувалася на могилах предків, щоб передати потужне послання місцевому населенню.

Для подальшого вивчення зв'язку між містом і передбачуваною фортецею, якщо вона дійсно існувала, дослідники планують комплексний проект, який включатиме кілька етапів, зокрема масштабні розкопки в центрі міста і на Пагорбі Шибеника. Ці зусилля можуть пролити світло на інтригуючі історичні таємниці, що оточують твердиню вікінгів у цьому регіоні.

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