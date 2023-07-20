Древні люди підкоряли скелі й інші висоти: про це свідчать доісторичні малюнки в Іспанії (фото)

Археологи розгадали таємниці техніки виготовлення мотузок у доісторичних суспільствах, про що свідчать складні наскальні малюнки, знайдені в горах на сході Іспанії.

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У 2021 році відкриття печерних малюнків на сході Іспанії дало чудове уявлення про діяльність давніх цивілізацій. Серед ілюстрацій було надзвичайно чітке зображення людини, яка підіймається мотузяною драбиною до бджолиного вулика. Зображення, що датується приблизно 7 500 роками, дало цінну підказку про складні техніки виготовлення мотузок, які використовували наші предки, пише IFLScience.

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Відстежити традицію плетіння мотузок в археологічних матеріалах — непросте завдання. Через використання швидкопсувних матеріалів для виготовлення мотузок, лише обмежена кількість предметів збереглася до наших днів. Отже, методи виготовлення цих мотузок залишаються невловимими.

Найяскравіше зображення використання мотузки в європейському наскальному мистецтві знайдено в іспанській печері. На малюнку зображено альпініста з виразними рисами обличчя, який підіймається мотузяною драбиною з петель. Експерти відзначили передову техніку виготовлення мотузок і глибокі знання методів скелелазіння, продемонстровані в цій сцені.

Нещодавно під керівництвом Мануеля Беа із Сарагоського університету група дослідників переглянула цю важливу знахідку. Вони намагалися отримати якомога більше інформації про технології виготовлення мотузок, які використовували стародавні люди в цьому регіоні, взявши цей витвір мистецтва та інші подібні приклади.

Різноманітність систем підйому, знайдених у левантійських наскальних малюнках, включаючи драбини альпіністські (1-2), мотузки (3-7) і мотузкові драбини (8) Фото: Bea et al, Cambridge Archaeological Journal 2023 (CC BY 4.0)

Левантійський наскальний живопис є унікальним для досліджуваного періоду і цього регіону Європи, адже на сьогодні задокументовано понад 1 000 пам'яток. Мистецтво характеризується натуралістичним стилем, збагаченим переконливими сюжетами, що зображують різні аспекти людського життя, такі як полювання, війна, соціальні збори тощо.

Зображені люди, включаючи чоловіків, жінок і дітей, часто супроводжуються різноманітними інструментами і предметами матеріальної культури, починаючи від луків, стріл і сагайдаків до бумерангів, сумок, прикрас, одягу.

Вивчаючи сцени наскального мистецтва, дослідники виявили численні зображення мотузок, особливо пов'язані зі скелелазінням. Цікаво, що ці зображення зосереджені переважно у двох географічних регіонах: гірському масиві Меастразго (Meastrazgo) та Кароїг (Caroig) на сході Іспанії. Таке зосередження тем у певних регіонах може свідчити про поведінку стародавніх людей, пов'язану з територіальними особливостями.

На малюнках зображені альпіністи, що піднімаються як по жорстких конструкціях, таких як стовбури дерев, так і по гнучких матеріалах, які безпомилково інтерпретуються як мотузки та мотузкові драбини.

Останні зображені тонкими, хвилястими лініями, що показували їхню здатність пристосовуватися до контурів ландшафту. Деякі мотузкові драбини перевищували один метр у довжину, що відповідає приблизно 25 метрам у реальному житті, демонструючи складність їхнього створення.

Такі драбини нині використовують альпіністи Фото: Bea et al, Cambridge Archaeological Journal 2023 (CC BY 4.0)

Виготовлення та використання цих мотузкових драбин вимагало значних навичок і зусиль. Древні альпіністи повинні були закріплювати і підвішувати драбини зверху, залишаючи в деяких сценах спорядження внизу.

Серед різних зображених конструкцій драбин найскладнішою була драбина-стремено, де точки опори робили, зав'язувавши вузли на мотузці. Цікаво, що ця техніка, хоч і з іншими матеріалами, залишається у вжитку для альпінізму і сьогодні.

Хоча причини, що спонукали альпіністів шукати бджолині вулики, залишаються неясними, продукти бджільництва, такі як мед і віск, мають культурне і кулінарне значення протягом століть. У світовому наскальному мистецтві є додаткові зображення людей, які шукають бджолині вулики, що ще більше показує цінність цих природних ресурсів.

Насамкінець, відкриття наскальних малюнків на сході Іспанії дозволило археологам отримати цінну інформацію про техніку виготовлення мотузок і звичаї скелелазіння в стародавніх суспільствах. Левантійський наскальний живопис пропонує яскраве зображення різних аспектів людського життя, включаючи складне використання мотузок для доступу до бджолиних вуликів і отримання дорогоцінного меду та воску.

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