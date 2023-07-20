Древние люди покоряли скалы и другие высоты: об этом говорят доисторические рисунки в Испании (фото)

Археологи разгадали тайны техники изготовления веревок в доисторических обществах, о чем свидетельствуют сложные наскальные рисунки, найденные в горах на востоке Испании.

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В 2021 году открытие пещерных рисунков на востоке Испании дало прекрасное представление о деятельности древних цивилизаций. Среди иллюстраций было чрезвычайно четкое изображение человека, который поднимается по веревочной лестнице к пчелиному улью. Изображение, датируемое примерно 7 500 годами, дало ценную подсказку о сложных техниках изготовления веревок, которые использовали наши предки, пишет IFLScience.

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Отследить традицию плетения веревок в археологических материалах — непростая задача. Из-за использования скоропортящихся материалов для изготовления веревок, лишь ограниченное количество предметов сохранилось до наших дней. Следовательно, методы изготовления этих веревок остаются неуловимыми.

Самое яркое изображение использования веревки в европейском наскальном искусстве найдено в испанской пещере. На рисунке изображен альпинист с выразительными чертами лица, поднимающийся по веревочной лестнице из петель. Эксперты отметили передовую технику изготовления веревок и глубокие знания методов скалолазания, продемонстрированные в этой сцене.

Недавно под руководством Мануэля Беа из Сарагосского университета группа исследователей пересмотрела эту важную находку. Они пытались получить как можно больше информации о технологиях изготовления веревок, которые использовали древние люди в этом регионе, взяв это произведение искусства и другие подобные примеры.

Разнообразие систем подъема, найденных в левантийских наскальных рисунках, включая лестницы альпинистские (1-2), веревки (3-7) и веревочные лестницы (8) Фото: Bea et al, Cambridge Archaeological Journal 2023 (CC BY 4.0)

Левантийская наскальная живопись является уникальной для исследуемого периода и этого региона Европы, ведь на сегодня задокументировано более 1 000 памятников. Искусство характеризуется натуралистическим стилем, обогащенным убедительными сюжетами, изображающими различные аспекты человеческой жизни, такие как охота, война, социальные собрания и тому подобное.

Изображенные люди, включая мужчин, женщин и детей, часто сопровождаются разнообразными инструментами и предметами материальной культуры, начиная от луков, стрел и колчанов до бумерангов, сумок, украшений, одежды.

Изучая сцены наскального искусства, исследователи обнаружили многочисленные изображения веревок, особенно связанные со скалолазанием. Интересно, что эти изображения сосредоточены преимущественно в двух географических регионах: горном массиве Меастразго (Meastrazgo) и Кароиг (Caroig) на востоке Испании. Такое сосредоточение тем в определенных регионах может свидетельствовать о поведении древних людей, связанном с территориальными особенностями.

На рисунках изображены альпинисты, поднимающиеся как по жестким конструкциям, таким как стволы деревьев, так и по гибким материалам, которые безошибочно интерпретируются как веревки и веревочные лестницы.

Последние изображены тонкими, волнистыми линиями, показывающими их способность приспосабливаться к контурам ландшафта. Некоторые веревочные лестницы превышали один метр в длину, что соответствует примерно 25 метрам в реальной жизни, демонстрируя сложность их создания.

Такие лестницы сейчас используют альпинисты Фото: Bea et al, Cambridge Archaeological Journal 2023 (CC BY 4.0)

Изготовление и использование этих веревочных лестниц требовало значительных навыков и усилий. Древние альпинисты должны были закреплять и подвешивать лестницы сверху, оставляя в некоторых сценах снаряжение внизу.

Среди различных изображенных конструкций лестниц самой сложной была лестница-стремянка, где точки опоры делали, завязывая узлы на веревке. Интересно, что эта техника, хотя и с другими материалами, остается в употреблении для альпинизма и сегодня.

Хотя причины, побудившие альпинистов искать пчелиные ульи, остаются неясными, продукты пчеловодства, такие как мед и воск, имеют культурное и кулинарное значение на протяжении веков. В мировом наскальном искусстве есть дополнительные изображения людей, ищущих пчелиные ульи, что еще больше показывает ценность этих природных ресурсов.

Наконец, открытие наскальных рисунков на востоке Испании позволило археологам получить ценную информацию о технике изготовления веревок и обычаях скалолазания в древних обществах. Левантийская наскальная живопись предлагает яркое изображение различных аспектов человеческой жизни, включая сложное использование веревок для доступа к пчелиным ульям и получения драгоценного меда и воска.

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