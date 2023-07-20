Секс у космосі: чим небезпечна така близькість, до якої люди ще не готові

З огляду на те, що сфера космічного туризму стрімко розвивається, скоро варто очікувати першого сексу в космосі. Але космічні компанії, як і самі люди, не готові до наслідків.

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Девід Каллен з Університету Кренфілда, Велика Британія, вважає, що компанії, які займаються космічним туризмом, недостатньо підготовлені до наслідків сексу в космосі, який трапиться вже в найближчому майбутньому, пише ScienceAlert.

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За словами Каллена, хоча поки що космічні туристи літають на висоту приблизно 100 км над поверхнею Землі, де знаходиться невидима межа між нами і космосом, незабаром такі польоти будуть більш далекими.

Якщо зараз туристи перебувають у стані невагомості лише кілька хвилин, то в майбутньому вони проводитимуть у космосі набагато більше часу. І ще один важливий факт. Зараз усі люди в таких космічних кораблях або космічних літаках перебувають в одному приміщенні, але в майбутньому в туристів будуть окремі каюти. За словами вченого, майбутні рейси включатимуть навіть польоти навколо Місяця, і все це стане можливим уже найближчими роками. При цьому нові космічні кораблі вміщуватимуть багато пасажирів.

"Космічні подорожі вже стали доступними не тільки для професійних астронавтів, а й для звичайних людей. У них є різні мотиви для польотів у космос, можливо, хтось захоче випробувати нові відчуття не тільки від перебування в космосі. Я і мої колеги дійшли висновку, що, виходячи з цього, перший секс у космосі може статися вже в найближчі 10 років. І тут з'являється проблема", — каже Каллен.

Вчений вважає, що проблема полягає не в самому сексі в космосі, а в тому, чи призведе це до зачаття людини в цих умовах. І як ці умови вплинуть на розвиток плода.

"Зараз ми знаємо, що невагомість і підвищений рівень випромінювання чинять сильний негативний вплив на організм людини. Але ми не знаємо, як це вплине на фізіологічні процеси розмноження, але наслідки точно будуть", — каже Каллен.

З огляду на сферу космічного туризму, що стрімко розвивається, скоро варто очікувати першого сексу в космосі. Але космічні компанії, як і самі люди, не готові до наслідків Фото: Forbes

За словами вченого, існує високий ризик того, що після зачаття в космосі людські ембріони можуть отримати багато аномалій. Також підвищується ризик появи позаматкової вагітності в умовах невагомості.

"Припустимо, що туристи використовуватимуть протизаплідні засоби. Але немає жодної гарантії, що вони діятимуть у космосі. Невідомо, як космічне середовище вплине на ці засоби", — каже Каллен.

За словами вченого, космічні компанії не враховують ці проблеми, які можуть загрожувати їм судовими розглядами в разі випадкової вагітності в космосі. А особливо, якщо ця вагітність супроводжуватиметься аномаліями.

"Є ще одна проблема із сексом у космосі, про яку також потрібно говорити. Завжди існує ризик того, що жінка зазнає сексуального насильства. І на ці ризики варто також зважати компаніям, які займаються космічним туризмом", — каже вчений.

За словами Каллена, компаніям потрібно враховувати всі ці ризики і бути готовими до їхніх наслідків і, звісно ж, до них також мають бути готові й самі туристи. Але тільки час покаже, як все складеться по-справжньому в майбутньому.

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