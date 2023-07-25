Перестати гризти нігті й гратися з волоссям — просто: вчені розповіли, як це зробити

Дослідження показує, що існує один трюк, який дасть змогу легко відмовитися від цих дратівливих, а часом і болючих звичок.

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Мільйони людей у всьому світі мають звичку гризти нігті, колупати шкіру або крутити волосся, водночас позбутися таких звичок часом буває дуже складно. У новому дослідженні вчені виявили, що існує техніка, яка дасть змогу легко відучитися гризти нігті, не використовуючи варварських методів, наприклад, намазати пальці рук гострим перцем, пише Daily Mail.

Під час дослідження вчені з Німеччини відібрали 268 осіб зі станом, який у медицині називається повторюваною поведінкою, зосередженою на тілі (BFRB). Зазначимо, що в усьому світі з цим станом живуть мільйони людей, наприклад у США з цією проблемою стикаються близько 5% населення, що еквівалентно 17 мільйонам осіб.

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Як правило, цей стан проявляється в тому, що люди нав'язливо смикають себе за волосся, смикають шкіру та не можуть зупинитися, а також гризуть нігті. У результаті все це призводить до появи струпів, шрамів і лисин. Медики не знають точно, але припускають, що подібні стани пов'язані зі стресом або занепокоєнням щодо зовнішності. Зазначимо, що в минулому пацієнтів лікували поведінковою терапією, яка давала змогу позбутися цієї звички, або ж людям із цим станом доводилося пити антидепресанти.

У новому дослідженні вчені відібрали реципієнтів, яким здебільшого було за 30, і вони розділилися на групи:

68% колупали шкіру;

36 гризли нігті;

28% смикали себе за волосся.

*деякі з реципієнтів виявляли одразу кілька видів стану.

Далі учасників розділили на дві групи: одних попросили практикувати нову техніку, іншим повідомили, що вони перебувають у черзі на лікування. Учасникам першої групи розіслали відео та попросили вибрати від одного до трьох рухів, показаних на відео, а потім повторювати їх щоразу, коли їм захочеться гризти нігті, колупати шкіру або смикати себе за волосся.

Рухи, які вони запропонували, включали в себе зведення рук разом і легке потирання кінчиків пальців один об одного Фото: clinical-neurosychology.de

Зазначимо, що техніка містила різні дії, наприклад:

м'яке обертання вказівного та середнього пальців навколо вершини великого пальця, не торкаючись нігтів;

схрещування рук;

погладжувальні рухи волосся на передпліччях;

скласти кінчики пальців обох рук разом, а потім м'яко обвести кінчики пальців один навколо одного.

Дослідження тривало 6 тижнів, а його результати показують, що 53% учасників із першої групи сказали, що помітили поліпшення відразу. Водночас 80% реципієнтів сказали, що порадили б цей прийом своїм друзям. Автори дослідження зазначають, що в пацієнтів спостерігалося "значне поліпшення" порівняно з контрольною групою.

За словами клінічної психологині Массачусетської лікарні загального профілю Наташі Бейлен, цей прийом називається "розчепленням". Простими словами, ця техніка передбачає заміну шкідливої звички шляхом виконання аналогічного руху, але безпечнішого. Наприклад, коли хтось збирається гризти нігті, він може спробувати прикладати руки до обличчя, що врешті-решт дасть змогу позбутися цієї звички.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи правда, що на формування звички потрібен 21 день.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.