Жив мільйони років тому. В Японії виявили прекрасно збережений викопний ліс (фото)

Уперше в історії дослідникам вдалося знайти й детально описати прекрасно збережений ліс, що ріс на Землі мільйони років тому.

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Епоха пізнього міоцену тривала приблизно від 10,4 до 5 мільйонів років тому і вчені вважають, що їм вдалося виявити ліс, який на той час розташовувався під нинішньою річкою Кісо, на північний схід від Нагої. Передбачається, що це унікальне місце наблизить вчених до реконструкції всієї євразійської рослинності епохи стародавнього міоцену, а також дасть змогу заповнити одну з численних прогалин у ботанічному дереві життя, пише Science Alert.

Зазначимо, що вперше ліс був помічений ще 1994 року під час сильної посухи — тоді з води з'явилося близько 400 скам'янілих пнів. Відтоді рівень води в річці знову підвищився, а більшість "останків" стародавнього лісу знову занурилися під воду. Утім, дослідникам все ж вдалося успішно вивчити 137 із них, а також скам'яніле листя, що їх оточує.

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Тепер автори дослідження з Університету Хоккайдо опублікували свій аналіз і представили зображення рослин, які колись покривали цю лісисту місцевість. Це може здатися не таким вже й істотним, проте важливо розуміти, що дослідникам вкрай рідко вдається виявити скам'янілості рослин в цілості й схоронності. На відміну від тварин, частини рослини, чи то насінина, чи то листок, чи то плід, як правило, відокремлюються від неї протягом життя, а тому знайти скам'янілість у повному обсязі вдається не так вже й часто.

Розташування дослідницького центру в Японії Фото: Scientific Reports

За словами авторів дослідження, основна складність полягає у тому, що спочатку вченим необхідно зібрати скам'янілості всіх столів і листя, а потім провести аналіз і визначити які з них належать яким. Дослідники зазначають, що цей викопний ліс надає рідкісну можливість, оскільки у цьому районі явно переважав один тип стовбура й один тип листя. Вчені вивчили 137 пнів і 130 з них ідентифікували як Wataria parvipora.

За словами провідного автора дослідження, біолога Тосіхіро Ямада, ватарія — деревна копалина, яку можна легко впізнати за характерними кільцями росту, відсутністю смоляних каналів і численними паренхіматозними променями.

Діаметр найбільшого знайденого пня становить 137 сантиметрів Фото: Scientific Reports

Загалом ділянка скам'янілостей займає площу близько 2000 м², причому ці пні фактично становили 95% залишків дерев — це вказує на те, що вчені виявили ліс, у якому переважав конкретний вид. Результати дослідження свідчать про те, що розмір найбільшого пня, виявленого вченими, в діаметрі досягав 137 сантиметрів.

Вчені виявили, що більшість листя, знайденого тут, належало Byttneriophyllum tiliifolium — викопний вид листя, що належить до сімейства мальвових, пов'язаних із сучасними рослинами, наприклад, бавовною, какао і бамією. Зазначимо, що скам'янілості цього листя раніше були знайдені по всій Євразії, починаючи з епох міоцену та пліоцену. Утім, дослідники досі не знають, з яким саме стовбуром вони пов'язані.

Вигляд поверхні викопного листка Byttneriophyllum tiliifolium Фото: Scientific Reports

Автори дослідження зазначають, що, можливо, тепер їм вдалося розгадати загадку цього листа. За словами Ямада, вони з колегами виявили, що близько 98% викопного листя в цьому лісі належало Byttneriophyllum — тепер учені вважають, що воно було скинуте з батьківських дерев.

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