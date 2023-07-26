Перший 3D-атлас астероїда Бенну випускає гітарист гурту Queen: зразки каменю летять на Землю (фото)
Гітарист відомого рок-гурту Браян Мей вирішив випустити спеціальну книгу з першими в історії тривимірними зображеннями поверхні астероїда. Зразки з цього каменю скоро доставить американський апарат.
Справжня легенда рок-музики, гітарист гурту Queen Браян Мей, який є водночас і астрофізиком, підготував до випуску перший в історії тривимірний атлас поверхні астероїда Бенну. Ця книга надійде в продаж уже в четвер, 27 липня. Мей та інші вчені використовували для створення атласу знімки поверхні астероїда, який зробив американський космічний апарат OSIRIS-Rex. Саме він уже у вересні цього року доставить на Землю перші зразки породи цього космічного каменю, пише Space.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Крім того, що 76-річний Браян Мей є талановитим гітаристом, у нього є докторський ступінь з астрономії, а також він захоплюється створенням тривимірних зображень. Разом з ученими місії OSIRIS-REx Мей працював над створенням першого в історії 3D-атласу поверхні астероїда Бенну. Основне завдання нової книги полягає в тому, щоб звичайні люди могли дізнатися більше про астероїд завширшки 525 метрів. Цей навколоземний космічний камінь вважається одним із найнебезпечніших для Землі, хоча ймовірність того, що він вріжеться в нашу планету в найближчі три сотні років становить 1 до 1800.
Протягом 2,5 років, з грудня 2018 року по травень 2021 року, космічний апарат NASA під назвою OSIRIS-Rex робив докладні зображення астероїда Бенну. Деякі з цих знімків були опрацьовані особисто Меєм, а також американськими вченими, щоб їх можна було включити до нової книги.
Мей зацікавився астероїдом Бенну ще на початку 2019 року, коли він розпочав свою наукову співпрацю з NASA в рамках місії OSIRIS-REx. У березні того ж року музикант і астрофізик представив одне з перших, оброблених ним особисто, зображень поверхні астероїда.
До речі, співпраця Мея з NASA в плані створення тривимірних зображень поверхні Бенну дала вченим змогу вибрати найбільш підходяще місце для приземлення космічного апарату.
OSIRIS-REx ненадовго опустився на поверхню Бенну в жовтні 2020 року для того, щоб взяти зразки місцевої породи. Виявилося, що поверхня космічного каменю дуже пухка і апарат ледь "не потонув". Але все пройшло добре, і апарат NASA взяв приблизно 60 грамів зразків з астероїда, які у вересні цього року він доставить на Землю.
Для NASA це дуже важлива місія, адже вперше американський космічний апарат побував на астероїді та взяв зразки місцевої породи. До цього подібне вдалося зробити 2010 року японському апарату "Хаябуса-1", який взяв зразки з астероїда Ітокава, і 2020 року, коли також японський апарат "Хаябуса-2" зробив те ж саме на астероїді Рюгу. Обидва зразки з астероїдів успішно доставили на Землю і їх досі вивчають науковці.
Більш докладно про саму місію OSIRIS-REx, а також про те, яким чином вчені отримають зразки породи з астероїда Бенну, Фокус уже писав.
Як уже писав Фокус, на зближення із Землею йде великий навколоземний астероїд, який летить дійсно з величезною швидкістю. За прогнозами 27 липня він має минути нашу планету, не заподіявши їй шкоди.