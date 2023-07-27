Пляжі всіяні тілами. Тисячі кістлявих пінгвінів із порожніми шлунками викинуто на берег Уругваю

Дослідники досі не розуміють, що сталося, але припускають, що щось змінило океан настільки, що пінгвіни буквально померли від голоду.

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Близько 2 000 магелланових пінгвінів були викинуті на пляжі Уругваю в липні цього року — дослідники виявили їхні "надзвичайно змарнілі" тіла з абсолютно порожніми шлунками. За словами співробітниці Міністерства навколишнього середовища Уругваю Кармен Лейзагойен, тисячі пінгвінів загинули в океані, а потім течія викинула на берег їхні мертві тіла, пише Science Alert.

Зазначається, що 90% усіх померлих пінгвінів були молодими особинами, при цьому дивовижною видається повна відсутність жирових відкладень і залишків їжі у шлунках. Дослідники зазначають, що точна причина масової загибелі пінгвінів досі залишається загадкою, але вчені занепокоєні, що річ може бути в екстремальних кліматичних змінах, які обрушилися на Землю цього літа і, ймовірно, сприяють вимиранню цього виду.

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З 2004 року експерти вважають магелланових пінгвінів (Spheniscus magellanicus) такими, що перебувають під загрозою зникнення, а за останні 30 років масові смерті цих морських птахів на східному узбережжі Південної Америки вже стали "звичайним явищем". Наприклад, 2010 року на пляжах Бразилії було знайдено понад 550 пінгвінів, які померли від голоду, а 2012 року ще близько 745 мертвих морських птахів було знайдено на узбережжі.

Пляжі Уругваю всіяні мертвими тілами пінгвінів Фото: Maldonado Department of Uruguay

Дослідники зазначають, що всі ці масові вимирання птахів не завжди відбуваються з однієї й тієї ж причини. Відомо, що в деякі роки основною причиною масової загибелі птахів є підвищення температури, як у 2019 році, коли 354 пінгвіни загинули в Аргентині в місцях свого гніздування — морські птахи просто не змогли пережити спеку. При цьому в інші роки основною причиною масової загибелі пінгвінів могло стати переохолодження, сильні шторми або голод. По суті, причина масової смертності залежить від того, на якій стадії міграції в цей момент перебувають морські птахи.

Більшу частину літа магелланові пінгвіни гніздяться на півдні Аргентини, а з настанням зими вони вирушають у подорож на північ, у пошуках їжі та теплішої води. Під час міграції молоді особини нерідко помирають, проте нинішня масова загибель пінгвінів перевищила всі допустимі розміри.

За словами дослідників, цього року біля узбережжя Уругваю загинула рекордна кількість пінгвінів. Учені вважають, що причиною масової загибелі птахів міг стати субтропічний циклон біля берегів Уругваю — імовірно, він послабив пінгвінів, які й так голодують. Зазначимо, що на пляжах також було знайдено мертвими інших морських птахів, черепах і морських левів — їхні тіла також викинуло на пляжі в околицях.

Вчені досліджували мертві тіла пінгвінів, але тести показали негативний результат на пташиний грип. Проте розтин показав, що шлунки морських птахів були порожні протягом кількох днів, а їхнє пір'я демонструвало дивовижну відсутність жиру, який відштовхує воду і захищає тіла від низьких температур.

Тепер дослідники вважають, що сукупність цих чинників могла виявитися занадто складною для молодих особин, внаслідок чого вони загинули в океані. Зоозахисники також припускають, що надмірна експлуатація рибальства в Південній Атлантиці та вплив змін клімату на прибережні течії могли стати причиною цієї масової загибелі пінгвінів.

Дослідники зазначають, що шторм насправді міг стати причиною загибелі птахів, проте він став для них смертельним через брак ресурсів та енергії. Вчені вважають, що якщо найближчим часом нічого не зміниться, настільки масова загибель цього виду може стати щорічною, що невблаганно призведе до зникнення магелланових пінгвінів.

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