Згадується в античних легендах: археологи розкопали театр Нерона в Римі (фото)

Під час розкопок в Римі археологи знайшли одну з найвідоміших римських споруд античності — грандіозний розважальний заклад, відомий як театр Нерона. Цей величний театр побудований за часів суперечливого правління імператора, що тривало з 54 по 68 рік нашої ери.

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За свідченнями римського історика Тацита, існувало повір'я, що Нерон спостерігав за Великою пожежею Риму в 64 році нашої ери зі сцени театру. Багато дослідників припускають, що театр Нерона відповідає цьому опису, оскільки його розташування на західному березі річки Тибр утримувало його якомога далі від найгірших руйнувань, створюючи, ймовірно, безпечне місце, пише Ancient Origins.

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Хоча розповідь про Нерона, який насолоджувався руйнуванням Риму, залишається непевною, тепер підтверджено, що театр Нерона колись процвітав у Стародавньому Римі, де відбувалися різноманітні живі вистави.

Нещодавні розкопки, спонсором яких виступила Суперінтендатура Риму — головна міська організація зі збереження культурної спадщини, — виявили цей легендарний театр на історичному місці поблизу Ватикану. Розкопки проходили під обнесеним муром садом Палаццо делла Ровере, палацу 15-го століття, який використовувався як штаб-квартира стародавнього ватиканського лицарського ордену, Ордену Гробу Господнього. Ці розкопки проведені в межах підготовки до будівництва готелю Four Seasons в Палаццо делла Ровере, що забезпечить збереження споруди епохи Відродження для майбутніх поколінь.

Розкопки нещодавно відкритого театру Нерона в Римі, вид зверху Фото: Soprintendenza Speciale Roma

Археологи та історики отримали цінні знання завдяки цьому відкриттю. Виявилося, що сад палацу був тим самим місцем, де понад 14 століть тому імператор Нерон побудував свій театр, що відповідає історичним свідченням Плінія Старшого.

"Це надзвичайно важливе відкриття, яке свідчить про місце, де Нерон репетирував свої поетичні та співочі виступи, задокументоване в античних джерелах, але ніколи не відкрите", — сказала спеціальна суперінтендантка Риму Даніела Порро.

Театр Нерона приймав численні п'єси та виконавців. Сам Нерон, як власник, користувався своїм привілеєм виступати на сцені перед публікою, яка була змушена аплодувати, незалежно від його артистичних здібностей.

Археологічні розкопки виявили дві цегляні споруди, розташовані перпендикулярно одна до одної. Перша споруда була власне театром зі сценою, орієнтованою на захід, і напівкруглою секцією для глядачів. Розкопки виявили руїни сходів, стін і входів, які дали уявлення про планування театру.

Крім того, знайдено шматки колон з білого і кольорового мармуру, а також штукатурка, покрита золотим листям, що підтверджує опис Плінія Старшого про дизайн і оздоблення театру. Цегла, використана в будівництві театру, мала маркування періоду Юліїв-Клавдіїв (27 р. до н. е. — 68 р. н. е.), що охоплює правління перших п'яти римських імператорів імперії, останнім з яких був Нерон.

На місці розкопок театру Нерона в Римі археологи виявили фреску, яку видно в центрі зображення Фото: Soprintendenza Speciale Roma

Друга розкопана споруда була допоміжною будівлею, яку, ймовірно, використовували для зберігання костюмів і декорацій. Вона слугувала необхідним доповненням до театрального комплексу, збудованого імператором, який прагнув зарекомендувати себе як покровителя мистецтв.

Серед визначних знахідок — келихи з кольорового скла та керамічні вироби 10-го століття, про який мало що відомо. Раніше розкопки також виявили залишки розкішного палацу, що належав Калігулі, з розлогими садами і приватним парком дикої природи.

У той час як артефакти з місця знахідки театру Нерона потраплять до музеїв, руїни театру після завершення досліджень будуть знову засипані, що забезпечить їхнє збереження на невизначене майбутнє.

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