Загадка Денисової печери. В Сибіру біля печери з древніми людьми жили зеброподібні коні

У Денисовій печері, де співіснували денисівці, неандертальці та Homo sapiens, науковці виявили давно вимерлого зеброподібного коня, відомого як Equus ovodovi.

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Дослідники детально вивчили стародавні останки, розкидані по всій Денисовій печері. Серед них знайдено сліди невловимого Equus ovodovi, і вперше вдалося успішно секвенувати його повний мітохондріальний геном, пише IFLScience.

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Аналіз генетичних даних показав, що E. ovodovi мав більше близьких предків з іншими видами коней, такими як віслюки, ніж із сучасними кіньми. Вважається, що ці вимерлі коні не мешкали в печері разом з людьми, їх вполювали і принесли в неї.

Коні, найімовірніше, паслися на берегах річки Анюй, що протікає неподалік. Мисливці займали стратегічно вигідні позиції, спостерігаючи за табунами, що наближалися до цієї місцевості, і успішно влаштовували на них засідки, щоб здобути їжу.

Вимерлий кінь, однак, сильно відрізнявся від сучасних скакунів. Equus ovodovi, ймовірно, мав міцну і витривалу статуру, нагадуючи улюбленого коня Пржевальського.

Попри ці відкриття, багато чого в зовнішності загадкової істоти залишається таємницею. Повноцінну скелетну структуру ще належить розкопати, а в печері не знайшли жодних наскальних малюнків чи зображень.

Хоча перспектива виявити збережений зразок, застиглий у вічній мерзлоті, залишається примарною надією, така знахідка могла б дати неоціненну інформацію.

Примітно, що датування зеброподібного коня принесло дивовижні відкриття. Вважалося, що E. ovodovi, останній вцілілий представник підроду Sussemionus, зник приблизно 400 000 років тому.

Проте в Денисовій печері знайдений зразок віком близько 32 000 років, що свідчить про те, що цей вид якось протримався в сибірських горах набагато довше, ніж його родичі.

Близько 32 000 років тому неандертальці та денисівці, ймовірно, зникли з регіону. Проте, під час свого перебування в печері протягом щонайменше 200 000 років, цілком ймовірно, що денисівці займалися полюванням на E. ovodovi.

Цікаво, що у 2022 році інша група вчених запропонувала докази того, що E. ovodovi міг існувати на території сучасного Китаю ще 3500 років тому. Це означає, що цей вид зумів вижити навіть після того, як люди широко окупували цей куточок східної Євразії.

Однак, попри зв'язок між вимерлими людьми та зеброподібним конем, дослідники утрималися від пояснення зникнення виду в Сибіру полюванням первісних людей. Натомість вони вказали на вплив місцевих кліматичних змін, які прирекли на загибель багатьох сибірських тварин у цей період.

Ми продовжуємо розкривати таємниці Денисової печери, і історія Equus ovodovi залишається загадковою главою в стародавніх літописах історії як людини, так і тварин.

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