Артефакт бронзового віку: вістря стріли з метеоритного заліза знайшли у Швейцарії (фото)

Унікальна стріла розповіла про використання метеоритного заліза в бронзовому віці. Ця дивовижна знахідка стала відомою в результаті масштабного дослідження, проведеного в Швейцарії, спрямованого на виявлення артефактів позаземного походження.

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Відкриття детально описане в нещодавньому дослідженні, яке задокументувало ретельний пошук археологічних колекцій в околицях озера Біль. У цій колекції дослідники натрапили на наконечник стріли, який миттєво привернув їхню увагу, пише IFLScience.

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Наконечник стріли, про який йдеться, вагою всього 2,9 грама і довжиною 39,3 міліметра, знайдений у стародавньому селищі, відомому під назвою Моріген. Це поселення, яке, за оцінками, існувало між 900 і 800 роками до н. е., дало змогу зазирнути в життя людей бронзового віку, що мандрували цим регіоном.

Визначальною характеристикою матеріалу наконечника стріли стала його безсумнівна метеоритна природа. Цей висновок підкріплений наявністю характерних ізотопів алюмінію-26, які однозначно асоціюються з позаземним походженням. Крім того, в наконечнику стріли ідентифікували специфічний сплав заліза і нікелю, унікальний для метеоритів.

На об'єкті також знайшли сліди стародавнього клею, ймовірно, отриманого з березового дьогтю, що натякає на його ймовірне прикріплення до древка в період використання. Однак, чи використовували цю зброю для полювання, чи для бою, залишається загадкою минулого.

Поселення Моріген розташоване недалеко до місця падіння метеорита Тваннберг. Проте поглиблений аналіз виявив відмінності в концентрації нікелю та германію, що фактично виключило метеорит Тваннберг як джерело походження наконечника стріли.

Ретельне вивчення наконечника привело дослідників до висновку, що його витесали з особливого типу космічного каменю, який називається метеорит IAB. Крім того, мінеральний склад дав цінну інформацію, яка вказує на те, що цей небесний об'єкт мав неймовірну доатмосферну масу, яка, за оцінками, становила не менш як дві тонни.

Автори дослідження ідентифікували три великі метеорити IAB з Європи з хімічним складом, подібним до складу наконечника стріли Морігена.

Серед них метеорит Kaalijarv, який впав у бронзовому віці, виявився найімовірнішим кандидатом на позаземне джерело наконечника стріли. Відомо, що метеорит Kaalijarv впав між 1870 і 1440 роками до н. е.

Значна відстань між Морігеном і місцем падіння, приблизно 1 600 кілометрів, свідчить про дивовижне відкриття. Воно вказує на те, що залізні метеорити не лише використовували, але й торгували ними в Центральній Європі за 800 років до нашої ери або навіть раніше.

Це відкриття свідчить про винахідливість і винахідливість стародавніх суспільств, які використовували небесні дари, що падали з небес.

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