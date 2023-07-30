На місці майбутнього космодрому у Великій Британії виявили стародавнє кладовище: йому 4000 років (фото)

Археологи виявили 10 могил із кремованими рештками людей, які жили в бронзовому столітті.

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На Шетландських островах на півночі Шотландії археологи виявили 10 стародавніх могил, яким приблизно 4000 років. Ці могили були виявлені на місці будівництва одного з перших стартових майданчиків для запуску космічних ракет у Великій Британії, пише Live Science.

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На найпівнічнішому острові Шетландських островів під назвою Унст наразі закінчують будівництво одного з перших космодромів у Великій Британії, призначеного для запуску ракет-носіїв у космос. Цей космодром називається SaxaVord і вже в жовтні цього року планується здійснити перший запуск ракети в космос з території Великої Британії.

Це місце давно цікавить археологів, адже, наприклад, на території цього космодрому знаходяться залишки радіолокаційної бази часів Другої світової війни, яка охороняється законом як історичне місце. Досі тут знаходили різні артефакти, пов'язані саме з тією війною, але тепер науковці виявили стародавнє поховання, яке складається з 10 могил.

Ці могили були виявлені на місці будівництва одного з перших стартових майданчиків для запуску космічних ракет у Великій Британії Фото: Live Science

Ці могили, в яких виявлено кремовані рештки людей, розташовані у вигляді півкола, хоча вчені вважають, що спочатку це було замкнене коло і, можливо, воно виконувало функцію ритуального комплексу.

За словами місцевої археологині Вел Тернер, це місце поховання схоже на інші подібні стародавні кладовища, знайдені на Шетландських островах і в деяких інших місцях Великої Британії. Археологи вважають, що людей кремували і поховали тут в епоху бронзового століття, приблизно між 2200 роком до нашої ери і 1800 роком до нашої ери.

Поки що науковці точно не знають, скільки саме людей поховали в кожній могилі Фото: Live Science

Поки що вчені точно не знають, скільки саме людей поховали в кожній могилі, і для цього будуть проведені аналізи ДНК, витягнутої з кісток. Також поки що незрозуміло, хто саме похований у цих могилах — місцеві жителі та люди, які прибули сюди з інших регіонів. За словами Тернер, 4000 років тому в цьому регіоні був не найсприятливіший клімат, тому, найімовірніше, це місце не було привабливим для переселення для стародавніх жителів сучасної Шотландії або навіть Норвегії. Тому, найімовірніше, тут поховані місцеві жителі.

Розташування могил, наявність поруч із похованнями білого кварцу, який сторіччями вважали особливим мінералом, дає підстави припустити, що це було дуже особливе місце з релігійної або ритуальної точки зору, вважають археологи.

Люди на Шетландських островах жили приблизно протягом 6000 років до того, як було засновано це стародавнє кладовище Фото: Live Science

За словами Тернер, люди на Шетландських островах жили приблизно протягом 6000 років до того, як було засновано це стародавнє кладовище. Тут можна знайти тисячі археологічних пам'яток, але це перший виявлений стародавній цвинтар із кремованими рештками людей, який датується бронзовим століттям.

Нагадуємо, що артефакт бронзового століття, а саме вістря стріли з метеоритного заліза знайшли у Швейцарії. Унікальна стріла надала інформацію вченим про використання метеоритного заліза в бронзовому столітті, як уже писав Фокус.