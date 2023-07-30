Друга за розмірами акула у світі не така, як передбачалося: вчені не можуть цього пояснити (фото)

Вчені з'ясували, що гігантські акули є частково теплокровними, а це змінює уявлення про фізіологію акул.

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Група вчених з Ірландії опублікувала нове дослідження в журналі Endangered Species Research, згідно з яким гігантські акули мають вищу температуру тіла під час плавання. Тобто вони є частково теплокровними і це змінює уявлення про фізіологію акул, пише ScienceAlert.

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Наразі вчені вважають, що 99,9 % усіх акул і риб на Землі є холоднокровними. Приблизно 50 років тому вчені вперше з'ясували, що, наприклад, велика біла акула або синій тунець мають вищу температуру тіла під час плавання, ніж вода, що їх оточує.

Виявилося, що ці риби не є повністю холоднокровними, адже деякі частини їхніх тіл трохи тепліші за океанічну воду, тому їх назвали частково теплокровними. Оскільки ці риби є вищими хижаками, вчені припустили, що їхня система кровообігу якимось чином забезпечила їм положення на вершині харчового ланцюга.

Але нове дослідження показує, що часткова теплокровність може існувати не тільки у вищих хижаків, які активно борознять океани в пошуках здобичі. Таке явище може бути й у більш пасивних істот, яким не потрібно ганятися за своєю здобиччю.

Гігантська акула (Cetorhinus maximus) Фото: Wikipedia

Учені виявили, що гігантські акули (Cetorhinus maximus), які після китових акул є найбільшими акулами на Землі, також мають вищу температуру під час плавання, ніж навколишня вода. Тобто вони також частково теплокровні. За словами одного з авторів дослідження, біолога Ніколаса Пейна, таке відкриття можна порівняти з "виявленням крил у корів".

Гігантські акули харчуються крихітним планктоном, тому не зрозуміло, навіщо цим рибам потрібна така еволюційна перевага, як часткова теплокровність. За словами вчених, тепер, можливо, доведеться скоригувати припущення щодо переваг таких фізіологічних особливостей у акул.

Біологи дійшли висновку, що гігантські акули можуть підтримувати вищий кров'яний тиск і кровотік, ніж більшість інших риб. Це сприяє нагріванню м'язів і таким чином акула може швидше плавати у воді. При цьому вона може знаходити їжу в більш холодних водах.

Гігантські акули, які можуть вирости в довжину до 12 метрів, здебільшого переміщуються дуже повільно Фото: Wikipedia

Гігантські акули, які можуть вирости в довжину до 12 метрів, здебільшого переміщуються дуже повільно, але вченим відомо, що саме під час годування вони можуть набрати велику швидкість.

Але навіщо вони роблять, адже їхня здобич нікуди не втече (ці акули, як і кити, просто набирають воду з планктоном, яка потім виходить назовні, а їжа залишається всередині пащі), досі залишається загадкою. Можливо таким чином акула за допомогою своєї часткової теплокровності зберігає ефективність годування в більш холодній воді.

За словами вчених, інші частково теплокровні акули та деякі види риб рухаються у воді приблизно в 1,6 разів швидше, і це пояснює наявність такої еволюційної переваги. Навіщо це потрібно гігантській акулі ще належить з'ясувати.

Фокус уже писав про те, чому акули втрачають тисячі зубів і як вони залишаються гострими. Вчені з'ясували, що хижаки використовують еволюційну хитрість, щоб зуби залишалися гострими навіть через десятиліття.