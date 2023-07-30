Були відсутні зуби: вчені дізналися, як померла загадкова 2000-річна дівчина (фото)

Рудоволосий підліток був знайдений із зав'язаним на шиї вузлом і ножовим пораненням, що призвело до появи похмурих версій про жертвопринесення.

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Останки дівчинки досі не дають спокою експертам, які намагаються визначити, як вона померла, через більш ніж 100 років після того, як її знайшли. Про це пише Daily Star.

У травні 1897 р. двоє робітників, які працювали в голландському місті Еде, під час робіт з розчищення торф'яного болота натрапили на прекрасно збережене тіло дівчинки. Попри те, що воно було зменшене й муміфіковане, її руде волосся перебувало в прекрасному стані.

Експерти досі намагаються з'ясувати, як дівчинка, якій на момент смерті, що сталася між 54 р. до н.е. і 128 р. н.е., було близько 16 років, зустріла свій, можливо, жахливий кінець.

На шиї дівчини був зав'язаний вузол, а на шиї, судячи з усього, була колота рана. Крім того, у дівчини було обрізано половину волосся і відсутні зуби.

"Повідомлялося про дві теорії. Перша з них свідчить, що йдеться про людей, які жили не за загальноприйнятими правилами. Болотні тіла могли бути засудженими злочинцями або людьми, викритими в перелюбстві. Друге, більш поширене пояснення, свідчить, що йдеться про жертвопринесення вищим силам", — розповів доктор Рой ван Бік із Вагенінгенського університету.

Після виявлення дівчинку з Еде було виставлено на загальний огляд Фото: Wikimedia Commons

Дослідження показали, що вона страждала на важку форму сколіозу і мала зріст близько чотирьох з половиною футів (трохи більше ніж 1,37 метра). За деякими даними, вона могла померти в несвідомому стані, оскільки на руці, витягнутій з тіла, були відсутні захисні рани. Шкіра і риси обличчя дівчинки так добре збереглися завдяки дубильній кислоті, що міститься в болотній воді.

Після виявлення дівчинку з Еде було виставлено на загальний огляд, а подальші дослідження решток було проведено лише 1992 року.

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