Необхідні століття. Учені кажуть, що навіть видалення вуглецю з атмосфери не охолодить Землю

Зміни атмосферної циркуляції, спричинені глобальним потеплінням, можуть зберігатися протягом століть після зниження рівня концентрації СО2.

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Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, вважають, що видалення вуглецю з атмосфери Землі не призведе до вирішення проблеми зміни клімату, пише Space.

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Науковці створили моделювання, за допомогою якого вони вирішили вивчити, як видалення великої кількості СО2, що створює парниковий ефект, з атмосфери, може вплинути на розвиток локальних кліматичних змін, пов'язаних із глобальним потеплінням. В основі моделювання лежав сценарій, згідно з яким рівень вуглекислого газу збільшувався протягом 140 років, а потім поступово знижувався також протягом цього періоду.

Вчених особливо цікавило, як зміна рівня вуглецю вплине на найбільш вразливі від зміни клімату субтропічні регіони Землі.

Під час дослідження вчені вивчили зміни в елементі циркуляції повітря під назвою осередок Хедлі, за допомогою якого волога переноситься з екваторіальних регіонів в інші частини планети. Вченим давно відомо, що циркуляція осередків Хедлі реагує на зміну клімату. Вологе повітря, що піднімається з усього екватора, переносить вологу дедалі у вищі широти і завдяки цьому посилюється посуха в субтропіках.

Результати дослідження показують, що клімат у цих регіонах не повернеться до норми навіть через 220 років після зниження рівня СO2 в атмосфері. Наприклад, регіон Середземного моря стане ще більш посушливим і тут фіксуватимуть дедалі більше хвиль екстремального тепла.

Результати дослідження показують, що клімат у цих регіонах не повернеться до норми навіть через 220 років після зниження рівня СO2 в атмосфері Фото: space.com

За словами вчених, торік в атмосфері Землі значно зросла концентрація вуглекислого газу і зараз цей рівень на 50% перевищує рівень концентрації вуглецю в доіндустріальну епоху. Ця концентрація навіть більша, ніж була 4,5 млн років тому, коли на Землі було дуже спекотно і рівень світового океану був вищим на 25 метрів.

Незважаючи на те, що вчені закликають уряди країн світу терміново скоротити викиди вуглецю, цей процес відбувається дуже повільно. З іншого боку, деякі вчені кажуть, що потрібно зайнятися видаленням вуглецю з атмосфери або за допомогою різних технологій, або за допомогою вирощування нових масивів лісів і стимулювання зростання водоростей в океанах.

Деякі вчені вважають, що зміна клімату вже вийшла з-під контролю, адже в Антарктиді активно тануть льодовики, а деякі регіони Європи та Північної Америки захлеснули екстремальні хвилі тепла.

Автори нового дослідження вважають, що видалення вуглецю може трохи знизити температуру на планеті, але зміни клімату настільки сильні, що впливатимуть і надалі на найвразливіші регіони Землі навіть через сотні років. Вчені закликають терміново різко скоротити викиди CO2, що хоча б пом'якшить подальші наслідки.

Фокус уже писав про те, що слідом за Середземним морем рекордно нагрілася Північна Атлантика. Поверхня океану вже на 1 градус Цельсія вища, ніж 30-річна кліматична норма і, ймовірно, далі буде тільки гірше.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи дійсно Земля досягла піку спеки за останні 100 000 років.