Майстри розради. Метелики в Амазонці п'ють черепашачі сльози — самі черепахи не в захваті (відео)

Дослідники зняли цей неймовірно інтимний процес між черепахами та метеликами, які осушують їхні сльози.

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Якщо коли-небудь вам пощастить подорожувати перуанською Амазонкою, ви, цілком імовірно, зможете стати свідком дивовижного і вельми чарівного видовища, як метелики осушують сльози черепах. Серед усіх неймовірних видів, які мешкають у цьому районі, вченим нарешті вдалося зняти цих неймовірних істот, які п'ють сльози місцевих черепах, пише IFLScience.

Тропічний ентомолог і науковий комунікатор Філ Торрес опублікував на своєму каналі YouTube відео цього дивовижного процесу, що демонструють захопливу поведінку метеликів. За словами дослідника, це здається надзвичайно неймовірним, проте цьому є цілком просте пояснення.

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Річ у тім, що представники восьми різних видів метеликів, які живуть у цьому районі, шукають одну й ту саму річ: натрій. Через географічне розташування в цьому районі катастрофічно не вистачає солі: Атлантичний океан розташований на відстані понад 1600 кілометрів, а Анди не дозволяють вітру приносити необхідні мінеральні частинки в регіон. У результаті тварини змушені застосовувати творчий підхід, щоб роздобути необхідний натрій.

Усі ми знаємо, що метелики ласують нектаром квітів — вони поглинають солодку рідину своїм довгим хоботком. Однак ці комахи також потребують солі — на жаль, вони не здатні отримати її з рослин, але цілком можуть дістати її з фекалій, бруду і сліз черепах. Дослідники вважають, що це пов'язано з тим, що черепахи харчуються м'ясом, в якому міститься велика кількість солі.

Утім, як це часто буває у світі тварин, черепахи, схоже, не отримують від цієї співпраці жодної користі. Науковці зазначають, що це є яскравим прикладом комменсалізму — видового партнерства, за якого один вид отримує явну користь, а інший насправді не отримує користі, але й не зазнає шкоди.

Вчені зазначають, що метелики не єдині організми, які перебувають у вічному пошуку необхідного їм натрію. Дослідникам відомо, що печерні слони Кітум також видобувають бруд з місцевих печер, щоб отримати необхідний кальцій, магній і натрій.

Раніше Фокус писав про те, що всі метелики походять від одного стародавнього предка 100 млн років тому.