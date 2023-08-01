Несподіваний ефект: куріння трави зламує та переписує генетичний код людини

Дослідники попереджають, що зміни такі істотні, що можуть передатися у спадок наступному поколінню.

Related video

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, як куріння трави протягом тривалого часу впливає на організм людини. Дослідники заявили, що знайшли дуже несподіваний ефект: куріння марихуани, певно, здатне змінити генетичний код людини, пише Futurism.

Нове дослідження тривало два десятиліття й у ньому взяли участь 1000 дорослих. У ході дослідження вчені брали у реципієнтів зразки крові через різні проміжки часу: з цих аналізів команда отримувала дані про зміни в їхньому епігеномі, які є хімічними сполуками, що контролюють експресію генів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Результати дослідження показують, що в епігеномі людини з часом дійсно відбуваються зміни, зокрема йдеться про додавання маркерів метилювання ДНК. Зазначимо, що метилювання ДНК є процесом додавання до ДНК молекули з одного атома вуглецю і трьох атомів водню. Подібне додавання чи видалення здатне змінити експресію людських генів.

Втім, дослідники досі не розуміють, чим саме загрожують ці зміни. Однак наполягають, що результати дуже цікаві, оскільки аномальне метилювання ДНК раніше пов'язували з раком. Крім того, передбачається, що епігенетичні зміни можуть передаватись майбутнім поколінням.

У зразку крові, зібраному після 15 років вживання марихуани, вчені виявили 22 маркери метилювання ДНК, пов'язані з нещодавнім вживанням, і 31 — з тривалим.До того ж у зразках крові, зібраних після 20 років вживання трави, вчені виявили 16 маркерів тривалого використання та 132 маркери недавнього використання.

За словами авторки дослідження, лікарки та епідеміологині з Північно-Західного університету Ліфанг Хоу, цікавим виявилося те, що вчені постійно ідентифікували той самий маркер у реципієнтів, який раніше вже був пов'язаний з вживанням тютюну. Тепер дослідники припускають, що це може вказувати на загальну епігенетичну регуляцію між вживанням тютюну та марихуани.

Зазначимо, що у цьому дослідженні вчені не вивчали зв'язок вживання марихуани з ризиком розвитку раку чи інших захворювань. У більш ранніх дослідженнях вчені пов'язували вживання марихуани з біполярним розладом та шизофренією.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що коноплі допоможе подолати зміни клімату.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.