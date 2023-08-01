Найкращий день. Вчені назвали простий спосіб перетворити поганий день на хороший

Дослідники назвали одну просту дію, яка працює як емоційна розрядка і допомагає розслабитися.

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Часом бувають хороші дні, а бувають і не дуже. Під час останніх нам зазвичай хочеться розслабитися і підняти собі настрій, але це буває не так уже й просто. І все ж нове дослідження показує, що існує один простий, але надзвичайно дієвий спосіб перетворити поганий день на хороший, пише PR Newswire.

Нове дослідження було проведене пивним брендом з латинським духом Desperados у Великій Британії, США, Німеччині, Бельгії та Іспанії. Дослідники провели опитування і виявили, що більшість використовують танці як емоційну розрядку і для розслаблення.

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Результати дослідження показують, що танці — новітня тенденція, яка допомагає людям справді видихнути й перетворити навіть найгірший день на хороший. 82% учасників опитування заявили, що використовують танці як форму розрядки, тоді як 22% респондентів зазначили, що танцюють буквально щодня.

Результати також свідчать про те, що танці здатні зробити 79% людей щасливими, а для 69% опитаних це чудовий спосіб перетворити поганий день на хороший. У результаті дослідники дійшли висновку, що танці — явно більше, ніж просто спорт:

44% респондентів вважають, що танці дають змогу почуватися вільнішими;

61% вважають, що танці допомагають відчувати зв'язок з оточенням і створюють відчуття спільності.

Таким чином дослідники дійшли висновку, що танці насправді допомагають впоратися з різними емоційними станами та покращують настрій. Учасники опитування також назвали найбільш відповідні місця для танців на їхню думку:

31% нічний клуб;

27% домашня вечірка;

23% весілля;

17% фестиваль;

10% спальня.

Крім того, автори дослідження склали рейтинг композицій, під які точно захочеться потанцювати:

"Dancing Queen" ABBA; "Macarena" Los Del Rio; "Y.M.C.A" Village People; "Stayin' Alive" Bee Gees; "Despacito" Luis Fonsi ft. Daddy Yankee;

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що змушує людей танцювати.