Найкращий день. Вчені назвали простий спосіб перетворити поганий день на хороший
Дослідники назвали одну просту дію, яка працює як емоційна розрядка і допомагає розслабитися.
Часом бувають хороші дні, а бувають і не дуже. Під час останніх нам зазвичай хочеться розслабитися і підняти собі настрій, але це буває не так уже й просто. І все ж нове дослідження показує, що існує один простий, але надзвичайно дієвий спосіб перетворити поганий день на хороший, пише PR Newswire.
Нове дослідження було проведене пивним брендом з латинським духом Desperados у Великій Британії, США, Німеччині, Бельгії та Іспанії. Дослідники провели опитування і виявили, що більшість використовують танці як емоційну розрядку і для розслаблення.
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Результати дослідження показують, що танці — новітня тенденція, яка допомагає людям справді видихнути й перетворити навіть найгірший день на хороший. 82% учасників опитування заявили, що використовують танці як форму розрядки, тоді як 22% респондентів зазначили, що танцюють буквально щодня.
Результати також свідчать про те, що танці здатні зробити 79% людей щасливими, а для 69% опитаних це чудовий спосіб перетворити поганий день на хороший. У результаті дослідники дійшли висновку, що танці — явно більше, ніж просто спорт:
- 44% респондентів вважають, що танці дають змогу почуватися вільнішими;
- 61% вважають, що танці допомагають відчувати зв'язок з оточенням і створюють відчуття спільності.
Таким чином дослідники дійшли висновку, що танці насправді допомагають впоратися з різними емоційними станами та покращують настрій. Учасники опитування також назвали найбільш відповідні місця для танців на їхню думку:
- 31% нічний клуб;
- 27% домашня вечірка;
- 23% весілля;
- 17% фестиваль;
- 10% спальня.
Крім того, автори дослідження склали рейтинг композицій, під які точно захочеться потанцювати:
- "Dancing Queen" ABBA;
- "Macarena" Los Del Rio;
- "Y.M.C.A" Village People;
- "Stayin' Alive" Bee Gees;
- "Despacito" Luis Fonsi ft. Daddy Yankee;
Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що змушує людей танцювати.