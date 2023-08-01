Самый лучший день. Ученые назвали простой способ превратить плохой день в хороший

Исследователи назвали одно простое действие, которые работает как эмоциональная разрядка и помогает расслабиться.

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Порой бывают хорошие дни, а бывают и не очень. Во время последних нам, как правило, хочется расслабиться и поднять себе настроение, но это бывает не так уж просто. И все же новое исследование показывает, что существует один простой, но чрезвычайно действенный способ превратить плохой день в хороший, пишет PR Newswire.

Новое исследование было проведено пивным брендом с латинским духом Desperados в Великобритании, США, Германии, Бельгии и Испании. Исследователи провели опрос и обнаружили, что большинство используют танцы в качестве эмоциональной разрядки и для расслабления.

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Результаты исследования показывают, что танцы — новейшая тенденция, которая помогает людям действительно выдохнуть и превратить даже самый плохой день в хороший. 82% участников опроса заявили, что используют танцы как форму разрядки, тогда как 22% респондентов отметили, что танцуют буквально каждый день.

Результаты также свидетельствуют о том, что танцы способны сделать 79% людей счастливыми, а для 69% опрошенных это отличный способ превратить плохой день в хороший. В результате исследователи пришли к выводу, что танцы — явно больше, чем просто спорт:

44% респондентов считают, что танцы позволяют чувствовать себя более свободными;

61% считают, что танцы помогают чувствовать связь с окружающими и создают чувство общности.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что танцы в действительности помогают справиться с различными эмоциональными состояниями и улучшают настроение. Участники опроса также назвали самые подходящие места для танцев по их мнению:

31% ночной клуб;

27% домашняя вечеринка;

23% свадьба;

17% фестиваль;

10% спальня.

Кроме того, авторы исследования составили рейтинг композиций, под которые точно захочется потанцевать:

"Dancing Queen" ABBA; "Macarena" Los Del Rio; "Y.M.C.A" Village People; "Stayin' Alive" Bee Gees; "Despacito" Luis Fonsi ft. Daddy Yankee;

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что заставляет людей танцевать.