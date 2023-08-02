Заховані в США трупи інопланетян. Вчений спростовує твердження викривача НЛО

Колишній співробітник Пентагону зробив екстраординарну заяву на слуханнях у Конгресі. Вчений вважає, що для цього потрібні екстраординарні докази.

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Минулого тижня колишній співробітник Пентагону Девід Груш під час слухань у Конгресі США з приводу фактів про НЛО заявив, що уряд цієї країни ховає інопланетні кораблі і трупи інопланетян. За словами справжнього мисливця за інопланетянами, у цих заяв є серйозні проблеми, пише Futurism.

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Девід Груш, як уже писав Фокус, був одним із трьох свідків, які виступали перед конгресменами і розповідали про те, що їм відомо про факти появи НЛО. Колишній співробітник американської розвідки заявив, що всі історії про інопланетян, які можна знайти в Інтернеті, насправді вірні. За його словами, уряд США приховує той факт, що десь знаходиться зібраний після аварії інопланетний космічний корабель, а також трупи інопланетян.

Астроном Сет Шостак з організації, яка займається пошуком позаземного розуму під назвою Інститут SETI, вважає, що Груш зробив екстраординарну заяву, яка вимагає екстраординарних доказів.

"Але де ці докази? Багато людей продовжують вірити в теорію змови, що уряд дійсно приховує факт існування інопланетян, що з невідомих причин від нас приховують докази позаземного життя і позаземних технологій, які можна перевірити. Але я думаю, якби існували реальні докази цього, то тисячі вчених билися б один з одним за їх вивчення. Тому поки немає таких доказів, складно говорити про те, що інопланетні технології дійсно є вже на Землі", — каже Шостак.

Вчений вважає, що навіть якби уряд США приховав свідоцтва існування позаземних цивілізацій, то тисячі супутників, що обертаються навколо Землі, вже встигли б зняти їхні інопланетні кораблі.

Астроном Сет Шостак вважає, що Груш зробив екстраординарну заяву з приводу НЛО, яка потребує екстраординарних доказів Фото: Express

Водночас Шостак допускає гіпотетичну можливість того, що може існувати змова з метою приховати докази, що інопланетяни з якоїсь причини продовжують відвідувати США. Ця теорія поширена навіть серед конгресменів.

Але астроном, який сам дуже вірить в існування інопланетян, вважає, що найімовірніше це просто теорія змови і приховувати такий факт від громадськості неможливо протягом багатьох десятиліть.

"Я, як і раніше, твердо стверджую, що відвідування інопланетянами Землі — це не те, що можна тримати в секреті. Це занадто великий секрет", — каже Шостак.

За словами вченого, з точки зору науки, досі немає суттєвих доказів того, що представники позаземних цивілізацій відвідували Землю.

"Девід Груш каже, що інопланетяни робили і роблять це. Але або він не може цього довести, або цього немає. Поки він не надасть переконливі докази, його розповіді можна вважати просто історіями", — каже астроном.

Інопланетян можна виявити за допомогою величезний структур, які вони побудували навколо своїх зірок, говорить нова теорія. Як уже писав Фокус, вчені вважають, що за допомогою таких конструкцій позаземні цивілізації можуть подовжувати життя своїм зіркам.