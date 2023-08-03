Доставка зразків ґрунту з Марса на Землю: NASA показало випробування нових ракетних двигунів (відео)

Одна з найважливіших космічних місій в історії має відбутися через кілька років, але підготовка до неї вже почалася.

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NASA провело випробування двох двигунів для ракети, яка відправить з поверхні Марса на орбіту планети пробірки зі зразками марсіанської гірської породи, пише New Atlas.

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Насправді підготовка до місії Mars Sample Return триває вже давно, адже це одна з найважливіших космічних місій в історії. Ще ніколи люди не доставляли зразки місцевої породи з Марса на Землю. Але ці зразки мають прилетіти для ретельного вивчення вже приблизно у 2030-му році.

Наразі на Марсі продовжує свою роботу з вивчення Марса та пошуку ознак існування позаземного життя марсохід Perseverance. Хоча він уже зібрав першу партію зразків місцевого ґрунту і помістив їх у спеціальні пробірки, він продовжує робити це далі. Частину цих пробірок залишено на поверхні планети, а решта перебуватиме всередині марсохода.

Суть місії Mars Sample Return полягає в тому, що на Марс прилетить відразу кілька апаратів, необхідних для організації доставки зразків на Землю. Згідно з планом NASA, марсохід Perseverance і два нових марсіанських гелікоптери мають доставити пробірки зі зразками до місця посадки посадкового модуля, в якому перебуватиме ракета MAV. Спеціальний маніпулятор на модулі забере пробірки і помістить їх всередину ракети, яка після цього доставить їх на борт орбітального апарату, а той уже доставить зразки на Землю.

MAV є першою ракетою, яка стартуватиме з поверхні іншої планети повністю в автономному режимі Фото: NASA

MAV є першою ракетою, яка стартуватиме з поверхні іншої планети повністю в автономному режимі на відстані в кілька сотень мільйонів кілометрів від Центру управління польотами NASA. До того ж вона має пережити багатомісячну подорож у космосі та залишатися в робочому стані. Тож науковці з NASA докладають усіх зусиль для того, щоб ракета змогла успішно виконати своє завдання.

Тому вчені нещодавно провели випробування двох твердопаливних двигунів ракети MAV під назвою SRM1 і SRM2. Перший двигун буде встановлений на першому ступені ракети, він більший за розмірами і з його допомогою ракета зможе піднятися з поверхні посадкового модуля.

Другий двигун буде встановлено на другому ступені, який і доставить зразки на орбітальний апарат. Згідно із заявою NASA, ці двигуни пройшли кваліфікацію і триває наступний етап випробувань.

За словами вчених, випробування ракетних двигунів засвідчило, що NASA може створити з одного боку легку ракету, яка зможе успішно дістатися Марса, а з іншого боку — міцну ракету, яка зможе доставити зразки місцевої породи на орбіту.

Але не все йде за планом під час підготовки місії Mars Sample Return. NASA попросило у Конгресу тільки на підготовку місії 9 млрд доларів, тоді як законодавці заявили, що вся місія на Марс не повинна коштувати понад 5,3 млрд доларів. Якщо проблему з фінансуванням не буде вирішено, то до 2030 року зразки ґрунту з Червоної планети навряд чи будуть доставлені на Землю і перебуватимуть там стільки часу, стільки NASA буде потрібно для отримання достатньої кількості грошей.

Як уже писав Фокус, уперше в історії потужне виверження на Сонці вдарило одночасно по Землі, Марсу і Місяцю. Астрономи вперше змогли зафіксувати потрапляння сонячних частинок в результаті коронального викиду маси відразу на поверхні трьох світів.