Хвалдимир вже не той. Передбачуваний російський кит-шпигун виглядає пошарпаним і занадто худим

Дослідники виявили, що білуха, яку запідозрили у шпигунстві для Росії, має не такий гарний вигляд, як це було раніше — тварина надто схудла.

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Доброзичлива білуха, яку запідозрили в тому, що вона російська шпигунка, стала широко відомою у 2019 році, коли тварину помітили рибалки в Норвегії. Тоді на шлейці білухи виявили ремінець із кріпленням для камери, на якому було написано "Обладнання Санкт-Петербурга", пише Futurism.

Пізніше ремінець зняли з тварини, проте його виявлення узгоджувалося з повідомленнями про те, що російські військові навчають і використовують білух, дельфінів і тюленів для секретних місій. Тоді білуху прозвали Хвалдимер, а його фото розлетілися по всьому світу. Норвезька служба дослідження косаток пізніше заявила, що стежить за білухою і годує його, оскільки Хвалдимер "недоїдає". Незабаром після цього білуха покинула прибережні води Норвегії, а вчені спостерігали, як він почав "успішно харчуватися сам".

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За словами студентки морських наук і слідопита за китами Еми Лак, пізніше стало зрозуміло, що Хвалдимеру, можливо, потрібна допомога. Річ у тім, що білуха вела вельми усамітнене існування і трималася далеко від інших зграй білух, які зазвичай збираються в Північному Льодовитому океані, на північ від Норвегії та навколо Гренландії.

Дослідники зазначають, що в такій поведінці тварини винні самі люди, адже білуха "ніколи не просила забрати її від собі подібних". Нещодавно в мережі з'явилися нові фото Хвалдимера, і вчені занепокоїлися — білуха більше не виглядає здоровою, а скоріше має хворобливий і вельми худий вигляд.

За словами Лак, на фото видно, що замість форми здорової білухи Хвалдимер має абсолютно худий вигляд, якщо порівнювати з тим, який вигляд тварина мала на знімках 2019 року. Дослідники зазначають, що білуха повернулася до Норвегії, але тепер "має худий вигляд, що лякає". Науковці надали два фото, одне з яких зроблено 2019 року, а друге нещодавно — порівнявши фото неозброєним оком можна помітити, як змінилася тварина.

Зазначимо, що раніше, у травні цього року, вчені вже висловлювали занепокоєння тим, що Хвалдимер схуд і не їсть достатню кількість риби.

Раніше Фокус писав про те, що російський кит-шпигун Хвалдимир несподівано приплив до Швеції.