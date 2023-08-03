Режим концентрації. Учені розповіли, як залишатися максимально продуктивним, працюючи вдома

Дослідники зазначають, що дотримуючись цих простих порад, вам точно вдасться налагодити свій графік роботи й встигати все, що намічено.

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Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в наше звичне життя: набагато більше співробітників у всьому світі перейшли на віддалену роботу або адаптуються до гібридного графіку роботи вдома і в офісі, пише IFLScience.

Проте в сучасному світі повно чинників, що відвертають увагу, таких як перегляди відео в TikTok, вивчення соціальних мереж і безлічі інших "важливих справ", які необхідно встигнути зробити. У новому дослідженні вчені назвали кілька кроків, які дадуть змогу залишатися максимально продуктивним навіть коли поруч немає начальника, щоб контролювати робочий процес.

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Чіткий графік

Дослідники вважають, що наявність чіткого графіка, якого ви дотримуєтеся, допоможе підвищити рівень продуктивності та зменшити спокусу відкладати справи на потім. У результаті ви встигатимете їсти, робитимете перерви та виконуватимете поставлені завдання.

Попередні дослідження показали, що респонденти вважають найбільшим плюсом віддаленої роботи — відсутність поїздок на роботу. Водночас відсутність окремої робочої зони також може стерти межу між роботою та відпочинком. А тому, якщо умови дозволяють, науковці радять працювати не в тому місці, де ви спите.

Чіткі інструкції

Річ у тім, що важке або неприємне завдання легко відкласти, особливо якщо ви не знаєте, як його виконати. У результаті вчені радять за можливості отримувати чіткі інструкції від тих, з ким ви працюєте — це дасть змогу уникнути затримок і не ухилятися від виконання завдань.

Фактори, що відвертають увагу

Дослідники радять звести до мінімуму фактори, наприклад, використання соціальних мереж, перегляд відео або зустрічі з друзями в робочий час. Уникнення подібних речей насправді може підвищити продуктивність.

У цьому разі може допомогти встановлення блокувальника застосунків у соціальних мережах, а також використання таймерів.

Учені провели експеримент, у якому працівники кол-центру продемонстрували підвищення продуктивності на 13% під час віддаленої роботи, а їхня кількість дзвінків за хвилину зросла на 4%, коли їхнє робоче середовище стало тихішим і зручнішим.

Робоче місце

Це може здатися очевидним, проте вчені наполягають, що перед початком роботи необхідно перевірити, чи все працює. Річ у тім, що зламане або повільне комп'ютерне забезпечення чи слабкий інтернет буквально загальмують вашу роботу.

Дослідники з Берліна дійшли висновку, що "достатнє технічне обладнання, що функціонує, а також високий ступінь автономності важливі для здорової та задовільної роботи з дому".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому розумова робота стомлює не менше за фізичну.