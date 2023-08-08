Найважчий фрукт у світі: рекордсменом виявився не найочевидніший кандидат

Рекордну вагу мають найрізноманітніші фрукти, але найважчим вважається тільки один.

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У світі фруктів кожен для себе знаходить щось найулюбленіше. Але який із цих фруктів можна назвати найважчим у світі? Видання IFLScience пропонує познайомитися з гігантами фруктового світу.

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Для початку потрібно згадати про не дуже відому європейцям рослину, яку дуже люблять в Індії. Цей фрукт називається джекфрукт і це найбільші їстівні плоди з усіх, що ростуть на деревах у світі. Наприклад, один із таких джекфруктів важить 51,7 кг і з його допомогою можна нагодувати 180 осіб. Але ці фрукти не настільки важкі, щоб посісти перше місце в цьому списку.

Джекфрукт Фото: Wikipedia

Перед тим, як вказати на найважчий фрукт у світі, варто згадати про інших рекордсменів фруктового світу. Наприклад, 2021 року в Ізраїлі виростили найважчу полуницю, яка у 20 разів важча за звичайну ягоду. Вага цієї полуниці склала 289 грамів.

Хоча дехто вважає баклажани овочами, насправді це фрукти, та до того ж їх класифікують як ягоди. Відомо, що найважчий баклажан виростили у Великій Британії, і його вага становила 3 кг 360 грамів.

Гігантський баклажан Фото: Wikipedia

Найменшим і водночас дуже важким фруктом вважається лохина, вирощена в Австралії 2020 року, і вага цієї ягоди склала 16,2 грама.

Звісно ж найважчим фруктом у світі має виявитися така року, як кавун, як, можливо, вважають деякі люди, але насправді цьому фрукту далеко до першого місця. Відомо, що найважчий кавун у світі мав вагу 159 кг, але це лише приблизно 10% від ваги справжнього володаря рекордного титулу.

Отже, найважчим фруктом у світі, і цей факт занесено до Книги рекордів Гіннеса, вважається гарбуз. Зареєстрований рекордсмен мав вагу в 1226 кг.

Різноманітність видів гарбуза Фото: Wikipedia

Фокус уже писав про те, що вчені знайшли останки найважчої тварини в історії Землі. Вона мала понад 20 метрів у довжину і важила до 340 тонн. Дослідники вважають, що розміри цього стародавнього гіганта вельми перевершували розміри синього кита, який до цього моменту вважався на планеті рекордсменом.

Також Фокус писав про те, яка тварина пірнає у воду глибше за всіх на Землі. Цей морський ссавець може пірнути на глибину до 3 км і пробити там кілька годин без повітря.