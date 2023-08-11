У Нідерландах знайшли скелет, який міг належати графині 15 століття (фото, відео)

На розкопках у Гаазі знайшли загалом вісім скелетів, але один із них представляє особливий інтерес, оскільки міг належати графині 15-го століття Якобі ван Бейерен.

Related video

Скелет, який міг належати графині 15 століття, виявили біля урядової будівлі в Нідерландах. Археологи вели розкопки поруч із Бінненхофом, комплексом будівель у центрі Гааги, і знайшли скелет, який лежав у каплиці Хофкапеле. Про це повідомляє Den Haan FM.

Було знайдено загалом вісім скелетів, але один із них представляє особливий інтерес, оскільки він міг належати графині 15-го століття Якобі ван Бейерен.

Портрет Якоби ван Бейерен

Під час інших розкопок 1770 року археологи виявили пасмо волосся графині в тому ж місці. На те, щоб з'ясувати, чи справді знайдений скелет належить графині, може піти до двох років.

Археологи також виявили велику територію Хофкапеля, відому як Валлонська церква, колись тут був спеціальний вхід, куди могли входити тільки заможні громадяни.

"Тільки багаті придворні та дворяни входили в Хофкапель через цей вхід", — сказав Міньон Ленуар, археолог муніципалітету Гааги.

Інші артефакти, знайдені на місці розкопок у Гаазі

Будівля Бінненхоф вкрай важлива для історії Нідерландів, колись тут знаходили різні скарби різних часових періодів.

Це гробниці та спеціальні поховання, датовані 15-16 століттями, а в старій вигрібній ямі знаходили скляний посуд. Особливий інтерес представляла позолочена ступня з вигравіюваним зображенням лева.

За словами Ленуара, скло, виявлене у вигрібній ямі, було досить несподіваною знахідкою, оскільки зазвичай у таких ямах знаходять глиняний посуд.

"Ми встановили, що під час будівництва фасаду будівельники слідували рельєфу дюн. Тобто спочатку поклали вісім або дев'ять рядів цегли, а потім побудували кілька рядів трохи нижче за рівень землі", — розповів Анджелко Павлович, археолог, який працює в муніципалітеті Гааги, додавши, що таким чином кладка не була повністю рівною.

Сюжет про розкопки в Гаазі

Нагадаємо, що археологи виявили повний скелет великої панди в могилі китайського імператора. За словами археолога з академії Шеньсі Ху Сонгмея, повний скелет панди в стародавньому китайському похованні знаходять уперше, хоча раніше виявляли останки інших тварин.

Також повідомлялося, що в паризькій квартирі, яка залишалася недоторканою понад 80 років, виявили картину Джованні Больдіні.