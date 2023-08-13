Новий науковий прорив: фізики стали ще ближче до отримання безмежної чистої енергії

Американські вчені змогли повторити успіх свого попереднього експерименту з термоядерним синтезом.

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Вдруге в історії фізики змогли в експериментальному термоядерному реакторі отримати більше енергії, ніж було витрачено на запуск цієї реакції. Цей науковий прорив став черговим, хоч і маленьким кроком до отримання безмежної чистої енергії, такої самої, як виробляється в надрах Сонця, пише Live Science.

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Фізики з Ліверморської національної лабораторії ім. Лоуренса, США, вдруге в історії змогли досягти значного успіху при запуску термоядерного синтезу в експериментальному реакторі. Лоуренса, США, вдруге в історії змогли досягти значного успіху під час запуску термоядерного синтезу в експериментальному реакторі. Вчені знову отримали більше енергії, ніж витратили на запуск термоядерної реакції.

Запустивши найпотужніший у світі лазерний промінь, щоб на дуже короткий час перетворити ізотопи водню на запалену плазму, фізики отримали ще більше чистої енергії, ніж під час першого експерименту в грудні 2022 року.

У рамках минулого експерименту вчені на частку секунди за допомогою лазерного променя перетворили дейтерій і тритій на запалену плазму і в результаті було виділено 3,15 МДж енергії за витрачених на запуск термоядерної реакції 2,05 МДж, як уже писав Фокус. За словами вчених, вони досягли ще кращих результатів, але всі подробиці будуть оголошені пізніше, після того, як будуть опубліковані результати нового експерименту в наукових виданнях.

Цей науковий прорив став черговим, хоч і маленьким кроком до отримання безмежної чистої енергії, такої самої, яку виробляють у надрах Сонця Фото: Forbes

Фізики визнають, що ні перший, ні другий експеримент не призвели до отримання більшої кількості енергії, ніж було витрачено на живлення всього термоядерного реактора. При цьому сама термоядерна реакція тривала лише дуже короткий час.

Термоядерний синтез відбувається в ядрах усіх зірок, зокрема й нашого Сонця, завдяки чому вони можуть жити. Коли з'єднуються атоми водню і виходить гелій, то виробляється безмежна чиста енергія. Якщо створити такий термоядерний реактор на Землі, який би зміг видавати більше енергії, ніж потрібно на його роботу, то в такому разі виробництво енергії не буде створювати парникових газів і радіоактивних відходів.

Але, щоб створити умови для запуску термоядерного синтезу, як у ядрі Сонця, потрібні величезна температура і колосальний тиск. І звісно ж потрібна велика кількість енергії, щоб перетворити вихідне паливо на плазму, запалити її і потім отримати виділену енергію.

Деякі фізики вважають, що на створення такого працюючого термоядерного реактора можуть піти десятиліття. А тому врятувати людство зі зміни клімату чиста енергія вже не встигне, як уже писав Фокус.

Проте подібні експерименти, які американські фізики мають намір продовжувати далі, доводять, що одного разу така безмежна чиста енергія може забезпечити все людство.

Фокус також писав про ще одне найважливіше для сучасної фізики дослідження, яке припускає, що невідома поки що нам п'ята сила природи все ж існує. Принаймні нові дані вказують на те, що деякі частинки поводяться дивним чином, не так, як припускає провідна теорія у фізиці.