У США дозволили використовувати речовину для палива, яка викликає рак у всіх людей, — ЗМІ

За даними журналістів, чинні та колишні представники EPA б'ють на сполох, заявляючи про небувалий рівень загрози, що вшестеро вищий порівняно з ризиком виникнення раку легенів через паління протягом життя.

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Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) дозволило використовувати компонент пального для човна, який виробляється з відходів пластику. Але навіть згідно з формулою ризику EPA, цей компонент настільки небезпечний, що у кожного, хто впродовж життя зазнає його впливу, може розвинутися рак. Про це повідомляє видання Salon.

Чинні та колишні представники EPA б'ють на сполох, заявляючи про небувалий рівень загрози: у мільйон разів вищий за той, який агентство зазвичай вважає прийнятним для нових хімічних речовин, і вшестеро вищий порівняно з ризиком виникнення раку легенів через паління впродовж життя.

Перш ніж якісь нові хімічні продукти з'являються на ринку Сполучених Штатів, законодавство передбачає перевірку того, наскільки вони безпечні. Якщо виявиться, що якась речовина небезпечна для здоров'я або довкілля, її можуть не схвалити, якщо не буде знайдено способів зниження ризику.

Але в цьому випадку це не зробили, і Агентство з охорони навколишнього середовища вирішило, що ризики, про які заявляють вчені, надмірно перебільшені. Отже, компанія Chevron отримала дозвіл на виробництво нового компонента палива на своєму нафтопереробному заводі в Паскагулі в штаті Міссісіпі.

Ця речовина може отруювати повітря і забруднювати воду, але представники EPA не вказали жодних засобів захисту, крім рукавичок для робітників, згідно з документацією, на яку посилаються журналісти.

У лютому видання ProPublica та The Guardian писали про ризики, пов'язані з іншими новими видами палива Chevron на основі пластику.

Представники EPA вписали в документацію цифри, які дали змогу журналістам розрахувати ризик розвитку раку протягом життя через забруднення повітря вихлопами від нового човнового палива. Ризик становив 1,3 до 1, тобто кожна людина, яка зазнала впливу цієї речовини протягом усього життя, може захворіти на рак, зазначили журналісти.

Нагадаємо, що вчені з Бостона дійшли висновку, що "непотрібний" орган, який хірурги часто видаляють, допомагає запобігти онкологічним захворюванням.

Також повідомлялося, що компонент популярних солодощів пригнічує рак підшлункової залози. Про це пишуть гонконзькі дослідники.