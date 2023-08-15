"Виняткова археологічна пам'ятка": вчені виявили дренажну систему віком понад 4 тис. років

Відкриття складної системи керамічних водогонів і дренажних каналів на укріпленій території дозволило по-новому поглянути на вміння людей епохи неоліту маніпулювати водними ресурсами. Згідно з дослідженням, мешканці Китаю епохи неоліту були здатні до складних інженерних досягнень.

Related video

Розташоване в центральному Китаї поселення Пінлянтай виникло приблизно 4 300 років тому — в епоху Луншань, коли воно перетворилося на один із найдавніших населених пунктів Китаю, в якому проживало близько 500 мешканців, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Будівництво такої складної системи управління водними ресурсами вважалося необхідним для існування громади Пінлянтай. Стародавнє поселення було побудоване на заплаві поблизу Верхньої річки Хуай, у регіоні, де сезон дощів може забезпечити до 50 сантиметрів опадів за один місяць.

Мешканці Пінлянтая взялися за створення складної дренажної інфраструктури, що включала взаємопов'язану мережу керамічних водогонів. Ці канали стратегічно розмістили вздовж вулиць та укріплень для ефективного відведення дощової води.

Складне розташування цих каналів свідчить про високорозвинений ступінь централізованого планування, що заслуговує на увагу, попри обмежені ознаки суспільної ієрархії, виявлені археологами.

Фото водопровідних труб, що ведуть до стічної канави біля південних воріт Пінлянтая Фото: Yanpeng Cao/ Nature

Індивідуальні дренажні канави побудовані для кожного окремого будинку в поселенні, гарантуючи, що кожен із жителів Пінлянтая буде захищений від повеней. Тим часом у громадських місцях Пінлянтай були глибші канави, які з’єднувалися з керамічними трубами та відводили воду до рову, що оточував земляні стіни навколо поселення.

Доктор Іцзе Чжуан, старший науковий співробітник, зазначив: "Відкриття цієї мережі керамічних водогонів є надзвичайним свідченням того, що мешканці Пінлянтая продемонстрували здатність будувати й підтримувати цю складну систему управління водними ресурсами, використовуючи інструменти, характерні для кам'яного віку. Все це зроблено за відсутності централізованої структури влади, що підкреслює необхідність значної координації та планування на рівні громади".

Водночас співавтор доктор Хай Чжан з Пекінського університету запропонував свій погляд, заявивши: "Пінлянтай постає як виняткова археологічна пам'ятка. Складна мережа водогонів свідчить про високий рівень знань у галузі інженерії та гідрології, атрибутів, які до цього часу асоціювалися переважно з більш ієрархічними суспільними конструкціями".

Раніше Фокус писав про палац 13 століття до нашої ери. В Туреччині знайшли складну архітектуру бронзової доби.