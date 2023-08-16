Дрони допомогли вченим розкрити таємниці однієї з найкривавіших битв Другої світової війни (фото)

Нові дані допомогли дослідникам реконструювати хід битви в Арденнах.

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Дрони, оснащені лазерами, допомогли вченим розкрити секрети Арденнської операції. Ця битва між військами нацистської Німеччини і США є найбільшою і найбільш кровопролитною битвою американців у Другій світовій війні. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Antiquity, дрони виявили сліди бойових зіткнень, зокрема бліндажі та воронки від бомб, пише Live Science.

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Битва за Арденни або Арденнська операція була контрнаступом військ нацистської Німеччини з метою змінити хід війни на Західному фронті. Ця битва відбувалася з грудня 1944 по січень 1945 року на території східної Бельгії та Люксембургу. Незважаючи на те, що це була одна з найбільших битв Другої світової війни, густі ліси в цьому регіоні приховали більшу частину залишених тут археологічних артефактів.

Щоб отримати більше даних про цю битву вчені використовували дрони, оснащені технологією дистанційного зондування (лідаром). Цей прилад використовує лазери для створення цифрових карт ландшафту. За допомогою цих дронів вчені провели дослідження місцевості з повітря в центральній зоні Арденнської операції. У результаті вони виявили багато артефактів, пов'язаних із битвою, зокрема сліди бойових зіткнень, бліндажі, траншеї та окопи.

Землянка зі входом, виявлена на місці битви Фото: Live Science

Коли вчені отримали цифрову карту місцевості, вони вирушили в ті місця, які були виявлені безпілотниками. У результаті це дало можливість визначити три різні етапи битви за Арденни.

Коли вчені отримали цифрову карту місцевості, вони вирушили в ті місця, які були виявлені безпілотниками Фото: Live Science

На першому етапі, перед наступом німецьких військ, союзники підтримували стійку лінію фронту за допомогою артилерії, розташованої за кілька кілометрів на захід від досліджуваної місцевості. Вчені виявили залишки укріплень і місць розміщення артилерії.

Щоб отримати більше даних про цю битву вчені використовували дрони, оснащені технологією дистанційного зондування Фото: Live Science

На другому етапі, на початку німецького наступу, понад 200 тисяч німецьких солдатів і майже 1000 танків атакували укріплення союзників. Вчені знайшли ознаки того, що німецькі війська використовували під час бою занедбані американські укріплення.

Німецька штурмова самохідка StuG III ausf G, під час Арденнського наступу Фото: Wikipedia

Третій і заключний етап битви став поворотним моментом у цій битві. Численні збережені воронки від авіабомб вказують на те, що авіація союзників змогла встановити тактичну перевагу.

Це дослідження показує, як сучасні технології можуть допомогти археологам отримати нову інформацію про добре відомі історичні події. Автори дослідження хочуть застосувати такі ж дрони для вивчення інших, покритих густими лісами регіонів Європи, щоб отримати більше даних про інші битви і не тільки Другої світової війни.

Після висадки союзників у Нормандії в червні 1944 року для нацистської Німеччини ситуація на фронтах стала складатися ще гірше. До кінця 1944 року союзники наблизилися до кордонів країни, і щоб зупинити це просування в Берліні ухвалили рішення провести контрнаступ. У разі успіху, це могло б стабілізувати Західний фронт і Німеччина могла б задіяти більше військ проти СРСР. Але Арденнська операція закінчилася катастрофою для німців і вже через майже 3 місяці Німеччина капітулювала.

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