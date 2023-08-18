Нове відкриття може одного разу повернути назад ожиріння та остеопороз

Учені виявили важливі молекули, які постійно надають мозку інформацію.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science, вчені виявили молекулу, яка відіграє важливу роль у передачі інформації до нашого мозку. Зміна їхньої поведінки може забезпечити ефективне лікування на клітинному рівні для запобігання або повернення назад як остеопорозу, так і ожиріння, а також для лікування запальних хвороб, пише New Atlas.

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За словами вчених, ці важливі молекули постійно надають нашому мозку інформацію, наприклад, про те, де розташоване наше тіло в просторі, і про те, як відчуваються дотики і навіть біль. Нова молекула являє собою перемикач, який дозволяє регулювати канали до клітин, поширені по всьому тілу.

Молекула, яка є білком, пов'язаним з PIEZO-каналами, і названа MDFIC, ще до кінця не вивчена, але вона відповідає за серйозні лімфатичні вади розвитку у людей.

За словами вчених, PIEZO-канали є датчиками механічних сил у клітинах. Вони перетворюють механічні сили в електричні сигнали і відіграють важливу роль як у здоровому тілі, так і в тілі, ураженому хворобою.

Вчені вважають, що за допомогою терапевтичних засобів, які можуть збільшувати або зменшувати активність цих датчиків, що передають дані каналами PIEZO, можна створити нові методи лікування на рівні клітин для боротьби з серйозними хворобами.

Наприклад, автори дослідження вказують на те, що підвищення активності каналу PIEZO2 у шлунку може змусити мозок думати, що шлунок повний. Коли ми їмо їжу, наші шлунки розтягуються, і молекули спрацьовують, повідомляючи мозку, коли шлунок повний. Підвищуючи активність цих молекул, можна змусити мозок думати, що людина вже сита, і таким чином можна боротися з ожирінням.

Для боротьби з остеопорозом можна проводити зміни в MDFIC у каналі PIEZO1, який впливає на щільність кісток. Якщо підвищити активність каналів, які беруть участь у міцності кісток, то це може запобігти появі остеопорозу, вважають учені.

Автори дослідження припускають, що цю молекулу також можна змінити для боротьби із запальними та серцево-судинними хворобами. Але вчені визнають, що такі методи лікування будуть створені в далекому майбутньому, хоча нове відкриття є важливим кроком на шляху до цієї мети.

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Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.