Новое открытие может однажды обратить вспять ожирение и остеопороз

Ученые обнаружили важные молекулы, которые постоянно предоставляют мозгу информацию.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, ученые обнаружили молекулу, которая играет важную роль в передаче информации к нашему мозгу. Изменение их поведения может обеспечить эффективное лечение на клеточном уровне для предотвращения или обращения вспять как остеопороза, так и ожирения, а также для лечения воспалительных болезней, пишет New Atlas.

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По словам ученых, эти важные молекулы постоянно предоставляют нашему мозгу информацию, например, о том, где находится наше тела в пространстве, и о том, как ощущаются прикосновения и даже боль. Новая молекула представляет собой переключатель, который позволяет регулировать каналы к клеткам, распространенные по всему телу.

Молекула, которая является белком, связана с PIEZO-каналами, и названа MDFIC, еще до конца не изучена, но она отвечает за серьезные лимфатические пороки развития у людей.

По словам ученых, PIEZO-каналы представляют собой датчики механических сил в клетках. Они преобразуют механические силы в электрические сигналы и играют важную роль как в здоровом теле, так и в теле, пораженном болезнью.

Ученые считают, что с помощью терапевтических средств, которые могут увеличивать или уменьшать активность этих датчиков, передающих данные по каналам PIEZO, можно создать новые методы лечения на уровне клеток для борьбы с серьезными болезнями.

Например, авторы исследования указывают на то, что повышение активности канала PIEZO2 в желудке может заставить мозг думать, что желудок полон. Когда мы едим пищу, наши желудки растягиваются, и молекулы срабатывают, сообщая мозгу, когда желудок полон. Повышая активность этих молекул, можно заставить мозг думать, что человек уже сыт и таким образом можно бороться с ожирением.

Для борьбы с остеопорозом можно проводить изменения в MDFIC в канале PIEZO1, который влияет на плотность костей. Если повысить активность каналов, которые участвуют в прочности костей, то это может предотвратить появление остеопороза, считают ученые.

Авторы исследования предполагают, что эту молекулу также можно изменить для борьбы с воспалительными и сердечно-сосудистыми болезнями. Но ученые признают, что такие методы лечения будут созданы в далеком будущем, хотя новое открытие является важным шагом на пути к этой цели.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.