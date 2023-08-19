Безсловесна мова аборигенів Австралії: науковці розповіли, як поширювалися "новини на палиці"

Австралійські аборигени є хранителями найдавнішої живої культури у світі. Проте в хитросплетіннях їхньої традиційної комунікативної системи є річ, яка залишається малознайомою для сучасної людини — палиці-повідомлення.

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Палиці-повідомлення, шматки дерева розміром зазвичай від 10 до 30 сантиметрів, прикрашаються безліччю візерунків, що утворюють символи чи зображення. Вона часто має циліндричну або плоску форму, пише IFLScience.

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Ці інструменти призначені для передачі повідомлень і "новин" на великі відстані, фактично слугуючи перевіреним часом еквівалентом сучасної телеграми. Виконуючи роль кур'єрів, люди долали сотні кілометрів між певними аборигенними народами та кланами, передаючи ці палички від однієї громади до іншої. Прибувши на місце, гінці усно переказували повідомлення, використовуючи викарбувані візерунки та позначки на паличці як посилання.

Зміст повідомлень був різним: від запрошень і оголошень війни до повідомлень про загибель людей. Насамперед це був заклик до дії, що говорив сусіднім групам зібратися разом. Це послання також могло еволюціонувати, оскільки нова інформація часто додавалася до палиці перед її передачею наступній громаді або поверненням до першого відправника.

"Старійшина, який виготовляє паличку з посланням, передає її найближчому до себе старійшині, який перевіряє її і, за необхідності, додає нові позначки… Зрештою, паличка, пройшовши через руки різних старійшин, передається посланцю", — пояснює австралійський антрополог, який документував традиції народу вурунджері в регіоні Мельбурна.

Однак точні значення, закладені в символах і візерунках, залишаються лише частково зрозумілими, здебільшого через недостатню кількість сучасних досліджень, присвячених їхньому з'ясуванню.

"Лише у другій половині 1880-х років палички-повідомлення привернули увагу формальних антропологічних досліджень — у той час, коли ця традиція вже зазнавала суттєвих трансформацій; існує мінімальна кількість оригінальних досліджень, поширених у 20-му столітті та пізніше", — йдеться у дослідженні 2019 року, автором якого є доктор Пірс Келлі, лінгвістичний антрополог з Університету Нової Англії, Австралія.

"Отже, кілька аспектів, що стосуються історії, функціональності та значення австралійських паличок для повідомлень, залишаються невирішеними або нерозглянутими донині", — додав він.

Доктор Келлі продовжує пояснювати, що початок європейської колонізації завдав глибокого удару по цьому особливому способу комунікації. Розширення колоніальних кордонів у 18-19 століттях, яке часто супроводжувалося примусом і насильством, спричинило хаос у міжплемінних мережах. Пересування аборигенів систематично обмежували, що зробило цю форму міжплемінної комунікації практично нежиттєздатною.

Ба більше, певні колоніальні етнографи спочатку применшували значення паличок як "початкових кроків до писемності" або "рудиментарних ієрогліфів". Дехто навіть реквізував ці артефакти, передаючи їх до музейних колекцій, тим самим позбавляючи їхнього первісного призначення та значення.

Раніше Фокус писав, як учені стали свідками народження нового акценту в Антарктиді. Можливо, за таким же принципом згодом з'явиться марсіанська мова.