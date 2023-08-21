Знайдено швидкий і простий спосіб виявити ризик серцево-судинних захворювань: знадобиться 30 секунд

Дослідники вважають, цей метод є ефективним способом ранньої діагностики, особливо у молодих, в іншому здорових, людей.

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Нове дослідження показало, що вимірювання рівня лейкоцитів у слині за допомогою швидкого 30-секундного полоскання рота є ефективним способом раннього виявлення попереджувальних ознак серцево-судинних захворювань. Цей метод особливо хороший для молодих, в іншому здорових, людей, пише New Atlas.

Автори дослідження, команда з Університету Маунт-Ройял в Альберті (Канада), вважають, що результати їхньої роботи можуть призвести до розроблення простого тесту, який лікарі та стоматологи могли б проводити під час щорічного огляду.

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Попередні дослідження показали, що захворювання ясен, також відоме як пародонтит, пов'язане з низкою інших захворювань, зокрема:

серцево-судинні захворювання;

рак порожнини рота;

рак товстої кишки;

інфекції легенів;

діабет;

хвороба Альцгеймера.

Зазначимо, що більшість попередніх досліджень були зосереджені на зв'язку запалення порожнини рота і серцево-судинних захворювань у літніх людей. Однак у новій роботі автори зосередилися на вивченні того, чи може важке запалення впливати на серцево-судинну систему у молодих людей.

За словами автора дослідження Тревора Кінга, насправді навіть у молодих, в іншому здорових, людей низький рівень запалення в порожнині рота може впливати на ризик захворювань серцево-судинної системи. Зазначимо, що ці захворювання є однією з основних причин смерті в Північній Америці, і по всьому світу.

Оральне запальне навантаження (OIL) дає змогу виміряти рівні нейтрофілів — лейкоцитів, які є першою лінією захисту імунної системи. Це дає змогу визначити ступінь запалення в роті, а також наявність і тяжкість захворювань пародонту.

Під час дослідження вчені відібрали 28 чоловіків і жінок віком від 18 до 30 років, які не палять, і у яких не було діагностованих захворювань пародонту. Під час експерименту учасники відмовилися від споживання їжі та напоїв, крім води, протягом 6 годин. Крім того, їх попросили уникати фізичних навантажень і харчових продуктів, що містять алкоголь і кофеїн, протягом щонайменше 8 годин.

Далі всі реципієнти надали біологічні зразки: їх попросили прополоскати рот водопровідною водою, а потім 10 мл фізрозчину протягом 30 секунд. Потім вони помістили слину в колекторну рубку для аналізу.

Після цього вчені виміряли артеріальний тиск учасників дослідження, а також жорсткість артерій і дилатацію — наскільки добре артерії розширюються, щоб забезпечити високий кровотік. Зазначимо, що все це є факторами серцево-судинного ризику.

Результати дослідження свідчать про те, що висока кількість нейтрофілів у слині була пов'язана з поганою дилатацією. Це дало змогу припустити, що ця група реципієнтів може піддаватися підвищеному ризику серцево-судинних захворювань у майбутньому.

За словами співавтора дослідження Майкла Глогауера, вони з колегами вважають, що серцево-судинні ефекти, спричинені захворюванням пародонту, спричиняються запаленням порожнини рота і просочуються в кровоносні судини. Вони також впливають на здатність артерій виробляти газоподібний оксид азоту (NO) — саме він утримує судини відкритими та запобігає пошкодженню від таких речовин як холестерин.

Тепер дослідники вважають, що цей простий тест слини після 30-секундного полоскання насправді може стати ефективним способом визначення майбутнього ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Особливо у здорових в іншому людей. Ще одним позитивним моментом є те, що тест вельми простий у реалізації, а тому його можна впровадити в щорічний огляд у сімейного лікаря або стоматолога. Зазначимо, що результати дослідження були опубліковані в журналі Frontiers in Oral Health.

Зазначимо, що це дослідження було пілотним. Надалі вчені планують провести повторний аналіз, але вже за участю більшої вибірки людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли про вправи, які знижують ризик серцево-судинних захворювань і раку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.