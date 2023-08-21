Чотири головні показники здоров'я, про які має знати кожна доросла людина

Якщо стежити за цими показниками, то можна уникнути появи серцевих нападів та інсультів.

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Енн Нейнан, лікар загальної практики з Лондона, Велика Британія, вважає, що найважливішими показниками здоров'я є нормальні індекс маси тіла, рівень цукру в крові, холестерину та артеріального тиску. Якщо стежити за тим, щоб вони були в нормі, то таким чином можна уникнути появу діабету, гіпертонії, серцевих нападів та інсультів. Особливо це важливо для людей середнього віку, яким уже виповнилося 40 років. Лікарка розповіла виданню Daily Mail, як слідкувати за цими показниками здоров'я і чому вони такі важливі.

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Артеріальний тиск

Високий кров'яний тиск, також відомий як гіпертонія, може непомітно вбивати людину. Основними факторами, що спричиняють появу гіпертонії, є надмірна вага, вживання великої кількості солі та недостатня фізична активність. Це може збільшити ризик появи серцевих нападів, інсультів і деменції.

Високий кров'яний тиск, також відомий як гіпертонія, може непомітно вбивати людину Фото: Pexels

"Якщо у вас високий кров'яний тиск, то може навіть не бути жодних симптомів, тому варто щороку перевіряти його рівень у лікаря. Якщо цей рівень дуже високий, у рідкісних випадках можуть з'явитися головні болі, блювота і запаморочення. Низький кров'яний тиск зазвичай не є проблемою, але в деяких випадках може спричинити непритомність і запаморочення. Високий артеріальний тиск негативно позначається на здоров'ї серцево-судинної системи та мозку. Тому за ним потрібно стежити",- каже Нейнан.

Артеріальний тиск вимірюється в міліметрах ртутного стовпа (мм рт.ст.). Результат представлений у вигляді двох чисел, систолічного і діастолічного. Перше число найбільше з двох, і воно показує рівень кров'яного тиску, коли серце виштовхує кров у тіло. Друге число менше і показує рівень тиску, коли серце відпочиває між ударами. Нормальним тиском вважається рівень від 90/60 мм рт.ст. до 120/80 мм рт.ст. Якщо рівень тиску вище 135/85 мм рт. ст., то це високий артеріальний тиск, якщо нижче 89/59 мм рт. ст. — це низький тиск.

За словами Нейнан, знизити артеріальний тиск можуть:

скорочення вживання солі;

схуднення, якщо є надмірна вага;

регулярні заняття спортом;

скорочення вживання кави;

позбавлення від куріння, якщо ви курите.

Рівень цукру в крові

Високий рівень цукру в крові може бути ознакою діабету 2 типу. Почуття сильної спраги, рясне сечовипускання, втома і помутніння зору — це ознаки цієї хвороби. Вона з'являється, коли організм не виробляє достатню кількість інсуліну або клітини організму не реагують належним чином на цей гормон.

Високий рівень цукру в крові може бути ознакою діабету 2 типу Фото: анализ крови

За словами Нейнан, рівень цукру в крові зазвичай потрібно перевіряти після рекомендації лікаря. Аналіз крові на цукор показує поточний рівень цукру в крові.

Ключем до контролю рівня цукру в крові є такі моменти:

потрібно звести до мінімуму вживання цукру, жирів і солі;

регулярно робити фізичні вправи;

потрібно знизити рівень стресу;

схуднути, якщо є надмірна вага;

потрібно добре спати не менше 8 годин.

За словами лікарки, зміна харчування є одним з основних чинників запобігти появі діабету 2 типу.

Рівень холестерину в крові

Холестерин — це жирна речовина, яка може накопичуватися в крові. Здебільшого це спричинено вживанням надто великої кількості жирної їжі, недостатнім фізичним навантаженням, надлишковою вагою, палінням і вживанням алкоголю, хоча це також може передаватися і у спадок.

Коли рівень холестерину в крові дуже великий, то ця речовина може блокувати кровоносні судини, і таким чином зросте ризик появи серцевих нападів та інсультів.

"Показати рівень холестерину може аналіз крові. Якщо лікар помітить будь-які симптоми підвищеного рівня холестерину в крові, то вам дадуть таку рекомендацію", — каже Нейнан.

За словами лікаря, зміна харчування може знизити рівень холестерину до нормального рівня. Лікар рекомендує, щоб уникнути проблем, скоротити споживання ковбас, сиру, тістечок і печива, і їсти більше горіхів і риби.

Індекс маси тіла (ІМТ)

Надмірна вага має непрямий вплив на ваше здоров'я Фото: Daily Mail

Надмірна вага має непрямий вплив на ваше здоров'я. Вона може вплинути на ризик появи серцево-судинних захворювань, серцевих нападів, інсультів, діабету і навіть деяких видів раку, як-от рак кишківника, щитовидної залози і молочної залози, каже Нейнан.

ІМТ — це найбільш широко використовуваний метод перевірки нормальної ваги у людини. Його можна виміряти, розділивши свою вагу на зріст у метрах. Національна служба охорони здоров'я США стверджує, що ІМТ 18,5 — це недостатня вага, від 18,5 до 24,9 — це нормальна вага, від 25 до 29,9 — це надмірна вага, а від 30 і вище — це вже ожиріння.

"Найкращий спосіб знизити ІМТ, якщо у вас надлишкова вага, можна за допомогою здорової низькокалорійної дієти і регулярних занять спортом, каже Нейнан.

Як уже писав Фокус, результати першого випробування на людях показали, що кишкові черв'яки-паразити успішно запобігають діабету 2 типу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.