Унікальна місія SpaceX Crew-7: на МКС полетіли 4 астронавти з чотирьох країн (відео)

Ракета компанії SpaceX відправила новий екіпаж на космічну станцію, який прибуде туди в неділю, 27 серпня.

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Чотири астронавти з чотирьох країн світу полетіли на космічному кораблі Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію (МКС) вранці в суботу, 26 серпня. Корабель у космос вивела ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX, якій належить і корабель. Ця місія називається Crew-7 і її екіпаж складається з чотирьох астронавтів із чотирьох країн. Згідно з планом, у неділю, 27 серпня астронавти прибудуть на орбітальну станцію, де проведуть пів року, пише CNN.

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До складу місії Crew-7 увійшли Жасмін Могбелі зі США, Андреас Могенсен із Данії, Сатосі Фурукава з Японії та Костянтин Борисов із Росії.

Досягнувши навколоземного простору, космічний корабель Crew Dragon успішно відокремився від ракети-носія, запустив свої двигуни та розпочав політ до МКС, що перебуває на висоті приблизно 420 км над Землею. Приблизно о 15:40 за Києвом, а можливо трохи раніше, 27 серпня, має відбутися успішне стикування корабля з орбітальною станцією.

Чотири астронавти з чотирьох країн світу полетіли на космічному кораблі Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію Фото: NASA

Чотири астронавти, які прибудуть на МКС, приєднаються до ще семи членів екіпажу станції, які перебувають тривалий час у космосі. Новий екіпаж протягом 5 днів братиме управління МКС на себе.

SpaceX почала відправляти астронавтів на МКС ще 2020 року, але місія Crew-7 унікальна тим, що вперше на борту космічного корабля вирушив у космос такий різноманітний екіпаж.

Під час перебування в космосі четверо астронавтів, протягом приблизно 190 днів проводитимуть на станції різні наукові дослідження. Наприклад, вони вивчатимуть ризики поширення бактерій і грибків під час пілотованих космічних місій. Астронавти проведуть експеримент, під час якого проаналізують чи можна викинути мікроорганізми з вентиляційних отворів орбітальної станції в космос.

Також астронавти вивчатимуть сон в умовах мікрогравітації і те, чим він відрізняється від сну на Землі. Ще одне дослідження буде націлене на пошук найкращих способів перероблення сечі і поту (так, астронавти це роблять), які використовують для пиття і гігієнічних процедур на МКС.

Жасмін Могбелі здійснила свій перший політ у космос, Андреас Могенсен полетів уже вдруге, як і Сатосі Фурукава. Для росіянина Борисова це перший політ.

Починаючи з 2022 року, незважаючи на війну в Україні та протистояння США і Росії, NASA і "Роскосмос" уклали угоду, згідно з якою астронавти з цих країн можуть літати на МКС як на американських, так і на російських космічних кораблях. Поки що тільки корабель Crew Dragon від SpaceX і російський "Союз" можуть доставляти астронавтів на МКС.

Попередній екіпаж станції з місії Crew-6 найближчими днями має повернутися назад на Землю на кораблі Crew Dragon.

Як уже писав Фокус, МКС довелося провести маневр ухилення, щоб уникнути зіткнення з космічним сміттям, яке летить в її бік. Через це станція опустилася нижче на 500 метрів.