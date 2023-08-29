Експерти розкрили секрети "білих коней" Англії: незабаром вони можуть зникнути повністю (фото)

У сільській місцевості Англії чекає унікальне і дивовижне видовище — безліч величезних кінських фігур, висічених на крейдяних пагорбах, деякі з яких сягають десятків метрів у довжину.

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Уффінгтонський білий кінь, найстаріший з геогліфів такого типу, розташований в Оксфордширі, може похвалитися віком, що перевищує три тисячоліття. Останнім часом це дивовижне створіння викликає занепокоєння, оскільки експерти виявляють поступове зменшення його величини, пише Daily Mail.

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На сьогодні жоден із крейдяних коней в Англії не може зрівнятися з Уффінгтонським, якому 3 000 років і який простягається на неймовірні 110 му довжину, за старовиною чи збереженістю. Ця сувора фігура походить з пізніх періодів бронзового та залізного віку, зокрема, з 1740 до 210 року до н. е.

Місце довкола неї сповнене історичного значення. Поруч із конем розгортається давнє городище на південному заході, кургани епохи неоліту та хвилясте геологічне утворення, відоме під назвою "The Manger".

Адріан Кокс, регіональний археолог Національного фонду, припускає, що кінь міг слугувати територіальним маркером або знаком власності на землю. Дослідник зазначає, що наприкінці бронзового віку в цьому місці спостерігалася підвищена активність.

Отже, фігура створена на ландшафті, ефективно позначаючи важливе і ключове місце, видиме за багато кілометрів, так слугуючи ефективною територіальною демаркацією.

Цей крейдяний кінь потенційно виконував ритуальну функцію, можливо, символізуючи місця поховань і вказуючи на надзвичайну природу цього місця. Крім того, він міг передавати попередження ворожим громадам. Попри ці припущення, Кокс визнає, що вони залишаються непідтвердженими теоріями, залишаючи справжнє призначення коня Уффінгтонського коня в таємниці.

Одна з найпоширеніших теорій пов'язана з кельтською богинею коней Епоною, яка також опікувалася поні, віслюками та мулами Фото: Charbonier Thierry

Вибір коня як символу людей бронзового віку викликає питання: чому обрано саме цю тварину. Кокс пояснює, що в той період коні користувалися великою пошаною і символізували владу.

У контексті бронзового віку коні були відносно новим явищем на Британських островах, а це означає, що ті, хто володів ними, мали владу, оскільки ці тварини були ключовими для швидкої комунікації та ведення війни.

Дослідники додають, що існує безліч теорій, які пояснюють походження Уффінгтонського коня, але жодна з них не є правдивішою за інші. Одна з найпоширеніших теорій пов'язана з кельтською богинею коней Епоною, яка також опікувалася поні, віслюками та мулами. Подібність коня до малюнків на кельтських монетах підтверджує гіпотезу про вшанування Епони.

Інше припущення, хоч і менш вірогідне, полягає в тому, що фігура нагадує історію про те, як святий Георгій вбиває дракона. Ця інтерпретація, хоч і захоплива, але потребує більше доказів.

Проте плин часу створює серйозну загрозу для Уффінгтонського білого коня. Розростання трави та моху може призвести до його зникнення протягом наступних двох десятиліть, якщо не втрутитися природоохоронним заходам.

Колись Англія могла похвалитися колекцією з щонайменше 20 крейдяних коней, розташованих переважно у Вілтширі, хоча багато з них, ймовірно, занедбані через відсутність ініціатив зі збереження. Більшість фігур, що залишилися, мають відносно недавнє походження, з'явившись у 19 столітті, ймовірно, як данина архетипу, знайденому в Уффінгтоні.

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