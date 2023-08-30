З Британського музею зникли 2 тисячі цінних артефактів і коштовностей: що з ними сталося

Про зникнення повідомив голова опікунської ради музею і колишній Канцлер скарбниці Джордж Осборн. Він розповів про зниклі ювелірні прикраси, дорогоцінні камені та фрагменти золота, які не були доступні для публічного огляду.

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У нещодавньому виступі колишній Канцлер скарбниці Великої Британії визнав, що точна кількість зниклих з музею експонатів залишається невизначеною. Установа, відома тим, що зберігає спірні мармури Парфенону, викрадені з Греції лордом Елгіном у 19-му столітті, намагається з'ясувати масштаби своїх втрат, пише GreekReporter.

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"Я дам вам приблизну оцінку — близько 2 000. Але мушу сказати, що це дуже попередня цифра, — сказав Осборн. — Ми почали повертати деякі з викрадених речей, що є променем світла в захмареному небі".

Подальший розвиток подій розгорнувся 25 серпня, коли директор музею Гартвіг Фішер подав у відставку. Фішер визнав помилки в діях установи, додавши, що вона не дослухалася до попереджень щодо зникнення експонатів.

Публічно відреагувавши на ситуацію, лондонський музей підтвердив, що звільнив співробітника і звернувся до правоохоронних органів після виявлення "зниклих, викрадених або пошкоджених" артефактів.

Заклик до повернення мармурів Парфенону з Великої Британії поновила Греція у відповідь на ймовірне зникнення артефактів. Міністерка культури Греції Ліна Мендоні заявила про підвищену занепокоєність щодо безпеки, яку викликає відсутність цих об'єктів, висловивши наполегливу і законну вимогу Греції щодо їхньої репатріації. Ця думка знайшла відлуння в її інтерв'ю грецькій газеті To Vima.

Мендоні зазначила: "Втрата, крадіжка, руйнування предметів з музейних колекцій є надзвичайно серйозною і особливо сумною подією. Коли це відбувається зсередини, поза межами будь-якої моральної та кримінальної відповідальності, виникає велике питання щодо довіри до самої музейної організації".

Варто додати, що окрім мармурів Парфенону, під підвалами Британського музею зберігається приголомшлива колекція зі 100 000 грецьких артефактів. Британський комітет з возз'єднання мармурів Парфенону (BCRPM) нещодавно оприлюднив інформацію про те, що музей, використовуючи положення Закону про свободу інформації, зберігає 108 184 грецьких артефактів, лише частина з яких, 6 493, доступна для публічного огляду.

Раніше Фокус писав про міфологію, втілену в життя: в Туреччині виявили чудово збережені артефакти еллінізму.