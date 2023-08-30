Зображення гіпнотизують і затягують: телескоп Вебб зробив знімки галактики Вир (фото)

Ще 2011 року знімок цієї галактики зробив космічний телескоп Габбл. Вчені сподівалися з часом отримати більш детальне зображення і цей день настав.

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Космічний телескоп Вебб зробив нове приголомшливе зображення спіральної галактики, яка розташована на відстані в 27 млн світлових років від нас. Вона називається галактика Вир, хоча має й інші назви — М51 або NGC 5194. Своє прізвисько ця галактика отримала неспроста, адже вона має дуже чітко виражені спіральні рукави і справді схожа на кругообіг води, але тільки в космосі. Ще 2011 року знімок цієї галактики зробив космічний телескоп Габбл. Науковці сподівалися з часом отримати більш детальне зображення в інфрачервоному діапазоні світла і цей день настав, пише Space.

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Астрономи вважають, що структура галактики Вир не в останню чергу відображає її непрості стосунки з її сусідом — карликовою галактикою NGC 5195. Гравітаційний вплив останньої частково є причиною появи таких чітких спіральних рукавів у галактики Вир.

Галактика Вир і її супутник NGC 5195 (праворуч). Знімок телескопа Хаббл Фото: NASA

Учені називають цей об'єкт не зовсім стандартною спіральною галактикою, а галактикою з "величним дизайном". Вважається, що приблизно 10% спіральних галактик є такими. Що стосується Чумацького Шляху, то люди поки що не можуть дізнатися, чи належить наша галактика до таких об'єктів, адже ми перебуваємо всередині. Галактики з "величним дизайном" мають більш яскраво виражені спіральні рукави, які виходять з не менш чітко вираженого ядра.

Галактика Вир. Знімок камери NIRCam Фото: ESA

Космічний телескоп Вебб використовував два своїх інфрачервоних прилади для того, щоб сфотографувати галактику Вир — MIRI і NIRCam. У результаті вийшли два різні знімки, а потім вчені об'єднали їх в один. У підсумку можна подивитися на галактику в трьох різних проекціях.

Інфрачервоне світло не може побачити людське око, тому якоюсь мірою телескоп Вебб дає можливість побачити "невидимий" Всесвіт. Тому всі отримані телескопом зображення були оброблені, щоб ми змогли насолодитися цими гіпнотизуючими знімками.

Галактика Вир. Знімок камери MIRI Фото: ESA

Наприклад, темно-червоні деталі на зображенні, зробленому за допомогою приладу NIRCam, вказують на теплий ниткоподібний пил, а помаранчеві та жовті — на плями іонізованого газу, що були спричинені нещодавно утвореними зоряними скупченнями. На зображенні, зробленому приладом MIRI, порожні порожнини і яскраві нитки чергуються, що створює враження появи своєрідної брижі, яка поширюється від спіральних рукавів. Цей знімок вказує на більш вражаючу ниткоподібну структуру галактики, ніж попереднє зображення. На об'єднаному знімку галактики Вир видно всі вражаючі деталі цього об'єкта.

Галактика Вир. Зображення складено на основі даних двох камер телескопа Вебб Фото: ESA

Хоча телескоп Габбл показав досить детально структуру галактики Вир 12 років тому, все ж нові інфрачервоні знімки дали змогу вченим отримати більше інформації про внутрішню структуру галактики.

Нові зображення показують, що попри порушення в роботі приладу MIRI він продовжує робити якісні зображення. Про те,що трапилося з космічним телескопом Вебб Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що вчені об'єднали три космічні апарати, щоб розкрити секрети супутника Юпітера. Вчені вирішили об'єднати зусилля космічних телескопів Вебб і Хаббл, щоб вони допомогли апарату "Юнона" краще вивчити особливості самого вулканічного світу Сонячної системи.