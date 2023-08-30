Изображения гипнотизируют и затягивают: телескоп Уэбб сделал снимки галактики Водоворот (фото)

Еще в 2011 году снимок этой галактики сделал космический телескоп Хаббл. Ученые надеялись со временем получить более подробное изображение и этот день настал.

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Космический телескоп Уэбб сделал новое потрясающее изображение спиральной галактики, которая находится на расстоянии в 27 млн световых лет от нас. Она называется галактика Водоворот, хотя имеет и другие названия – М51 или NGC 5194. Свое прозвище эта галактика получила неспроста, ведь она имеет очень четко выраженные спиральные рукава и действительно похожа на круговорот воды, но только в космосе. Еще в 2011 году снимок этой галактики сделал космический телескоп Хаббл. Ученые надеялись со временем получить более подробное изображение в инфракрасном диапазоне света и этот день настал, пишет Space.

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Астрономы считают, что структура галактики Водоворот не в последнюю очередь отражает ее непростые отношения с ее соседом – карликовой галактикой NGC 5195. Гравитационное влияние последней частично является причиной появления таких четких спиральных рукавов у галактики Водоворот.

Галактика Водоворот и ее спутник NGC 5195 (справа). Снимок телескопа Хаббл Фото: NASA

Ученые называют этот объект не совсем стандартной спиральной галактикой, а галактикой с "величественным дизайном". Считается, что примерно 10% спиральных галактик являются таковыми. Что касается Млечного Пути, то люди пока не могут узнать относится ли наша галактика к таким объектам, ведь мы находимся внутри. Галактики с "величественным дизайном" имеют более ярко выраженные спиральные рукава, который выходят из не менее четко выраженного ядра.

Галактика Водоворот. Снимок камеры NIRCam Фото: ESA

Космический телескоп Уэбб использовал два своих инфракрасных прибора для того, чтобы сфотографировать галактику Водоворот – MIRI и NIRCam. В результате получились два разных снимка, а затем ученые объединили их в один. В итоге можно посмотреть на галактику в трех разных проекциях.

Инфракрасный свет не может увидеть человеческий глаз, поэтому в какой-то мере телескоп Уэбб дает возможность увидеть "невидимую" Вселенную. Поэтому все полученные телескопом изображения были обработаны, чтобы мы смогли насладится этими гипнотизирующими снимками.

Галактика Водоворот. Снимок камеры MIRI Фото: ESA

Например, темно-красные детали на изображении, сделанном с помощью прибора NIRCam, указывают на теплую нитевидную пыль, а оранжевые и желтые — на пятна ионизированного газа, которые были вызваны недавно образовавшимися звездными скоплениями. На изображении, сделанным прибором MIRI, пустые полости и яркие нити чередуются, что создает впечатление появления своеобразной ряби, которая распространяется от спиральных рукавов. Этот снимок указывает на более впечатляющую нитевидную структуру галактики, чем предыдущее изображение. На объединенном снимке галактики Водоворот видны все впечатляющие детали этого объекта.

Галактика Водоворот. Изображение составлено на основе данных двух камер телескопа Уэбб Фото: ESA

Хотя телескоп Хаббл показал достаточно детально структуру галактики Водоворот 12 лет назад, все же новые инфракрасные снимки дали возможность ученым получить больше информации о внутренней структуре галактики.

Новые изображения показывают, что несмотря на нарушения в работе прибора MIRI он продолжает делать качественные изображения. О том, что случилось с космическим телескопом Уэбб Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что ученые объединили три космических аппарата, чтобы раскрыть секреты спутника Юпитера. Ученые решили объединить усилия космических телескопов Уэбб и Хаббл, чтобы они помогли аппарату "Юнона" лучше изучить особенности самого вулканического мира Солнечной системы.