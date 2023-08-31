Секрет довголіття. Учені розповіли, що допоможе жінкам дожити до 100 років і більше

Нове дослідження показує, що стабільність в одному питанні допомагає значно збільшити тривалість життя.

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Багато жінок прагнуть скинути кілька кілограмів, проте дослідники виявили, що підтримання стабільної ваги в більш дорослому віці може підвищити шанси дожити до 100 років, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчених із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго взяли участь понад 50 000 жінок, старших за 60 років. Дослідники порівняли тих, хто зберігав свою вагу стабільною протягом 3 років, з тими, хто втратив щонайменше 5%. Результати дослідження свідчать про те, що схудлі жінки мали на 38% менше шансів дожити до свого 100-річчя, на 33% менше шансів дожити до 90 років і на 35% менше шансів дожити до 95 років.

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Вчені відзначають, що ці результати особливо стосувалися тих, хто скинув зайві кілограми ненавмисно, оскільки втрата ваги могла бути пов'язана з поганим здоров'ям, стресом або слабкістю. Водночас учені зазначають, що людям, яким лікарі радять схуднути за станом здоров'я, не слід орієнтуватися на результати цього дослідження, особливо, якщо вони страждають на ожиріння.

Результати дослідження також показали, що жінки, які набирали понад 5% ваги свого тіла, не мали ні більшої, ні меншої ймовірності дожити до 90 років і старше. Вчені вважають, що це може бути пов'язано з тим, що збільшення ваги в середньому або молодшому віці з більшою ймовірністю призведе до скорочення тривалості життя.

За словами автора дослідження, доктора Аладдіна Шадьяба, результати їхньої роботи підтверджують, що стабільна вага є інструментом для досягнення довголіття для літніх жінок. Якщо ж жінки втрачають вагу, хоча й не намагаються цього зробити, це може бути попереджувальною ознакою поганого здоров'я та предиктором зниження тривалості життя.

Зазначається, що загалом у дослідженні взяли участь 54 437 жінок віком від 61 до 81 року на момент старту аналізу. Трохи більш ніж половина дожили до 90 років, а близько 9% учасниць дослідження дожили до 100 років.

Хоча жінкам, які несподівано втрачають вагу в більш пізньому віці, рекомендується звернутися до лікаря, це звичайне явище, яке не обов'язково має викликати тривогу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали 8 способів збільшити тривалість життя.